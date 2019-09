L’Unione CDU/CSU (coalizione di centro-destra in Germania) e il partito Socialdemocratico (centro-sinistra) hanno approvato martedì 24 settembre il documento che dà il via libero all’avvio dei negoziati ufficiali di adesione con l’Albania e la Macedonia del Nord.

I deputati tedeschi, tuttavia, hanno posto alcune condizioni aggiuntive all’Albania divise in due fasi: due di queste condizioni dovranno essere soddisfatte entro la prima conferenza (orientativamente a primavera 2020) di adesione mentre le altre sette entro la seconda.

Le condizioni per l’Albania

Le prime due condizioni poste dal Bundestag riguardano il funzionamento della Corte Costituzionale e della Corte Suprema, così come l’adozione di una nuova riforma elettorale. Quest’ultima dovrà essere in linea con le raccomandazioni dell’OSCE-ODIHR e dovrà assicurare finanziamenti trasparenti dei partiti e delle campagne elettorali.

Prima della seconda conferenza di adesione, invece, l’Albania dovrà soddisfare altre sette condizioni che sono le seguenti:

L’attuazione della legge sulla riforma elettorale

L’avvio di procedimenti penali contro giudici e pubblici ministeri che, nel processo di verifica previsto dalla riforma del sistema giudiziario, sono stati accusati di condotta criminale.

L’avvio di procedimenti penali della magistratura nei confronti di coloro che sono coinvolti nella compravendita di voti elettorali.

L’istituzione di una struttura speciale per combattere la corruzione e il crimine organizzato.

Risultati tangibili nella lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata a tutti i livelli, inclusi alti funzionari e politici.

Progressi tangibili nella riforma amministrativa.

Una sentenza definitiva sulla legalità delle elezioni amministrative del 30 giugno 2019 da parte della Corte Costituzionale.

Secondo le prime fonti provenienti dalla coalizione CDU/CSU – riporta Deutsche Welle – il documento è stato approvato a larga maggioranza (solo 28 contrari e 4 astenuti su 246 deputati in totale), come era successo in precedenza dal partito Socialdemocratico.

Il documento verrà dibattuto oggi – assemblea di circa 45 minuti – in serata nel parlamento tedesco per poi, con ogni probabilità, esser approvato dallo stesso. L’unico partito che secondo le previsioni dovrebbe opporsi all’apertura dei negoziati con Albania e Macedonia del Nord, è l’AfD (Alternativa per la Germania) mentre gli altri partiti dell’opposizione dovrebbero dare l’ok.