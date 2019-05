Tra i numerosi sostenitori della candidatura europea di Geri Ballo c’è anche il famoso scrittore, ex ministro e ambasciatore dell’Albania, Besnik Mustafaj.

Non appena Ballo ha reso pubblica la sua candidatura con il partito democratico italiano per il parlamento europeo, Mustafaj è stato tra i primi a reagire con entusiasmo:

“Avrei tanto voluto avere il diritto di votare Geri Ballo.”

Oggi è ancora più convinto che questa candidatura deve essere sostenuta dichiarando – per Albania News e Shqiptari i Italise – di aver un sogno, ovvero quello di vedere Geri Ballo al parlamento europeo.

“Ora che il giorno delle elezioni si sta avvicinando, mi viene anche a me da dire da Tirana: I have a dream. Il mio sogno è quello di vedere Geri Ballo al parlamento europeo.

Sarebbe qualcosa che nessuno mai avrebbe immaginato: un albanese al parlamento europeo. Con la mia stima per Geri Ballo, sono convinto che renderà orgogliosi tutti noi, i suoi compatrioti.”

L’ambasciatore chiude con un invito:

“Specialmente gli albanesi che vivono nell’Italia del Sud e che hanno diritto di voto, hanno il dovere di sostenerla a nome di tutti gli albanesi. Vi prego, fatelo.”

Chi è Geri Ballo

Gerarta Ballo è l’unica candidata di origine albanese dall’Italia per le prossime elezioni europee. E’ candidata con il partito democratico nella circoscrizione sud (Abruzzo, Molise, Campagna, Puglia, Basilicata, Calabria).

La 34enne è nata in Albania e cresciuta in Italia dall’età di 11 anni. Si è laureata in Relazioni Internazionali all’Università degli Studi di Torino e ha conseguito un master in Politiche, Programmi e Progettazione Europea.

Ha mosso i suoi primi passi lavorativi nelle redazioni giornalistiche giovanili di Torino, anche in radio. In seguito si è impegnata nel mondo della diplomazia, per due mandati all’Ambasciata d’Albania a Roma.

Ha lavorato in rete con le associazioni italo-albanesi sul territorio italiano, imprenditori e professionisti, studenti e seconde generazioni. Come responsabile della diplomazia pubblica ha realizzato iniziative a carattere culturale, imprenditoriale, turistico, sociale, promuovendo la buona integrazione.

In Meridione, inoltre, ha sviluppato rapporti solidi con la minoranza linguistica arbëreshe (50 comuni bilingue nel Sud Italia), lavorando per la sua valorizzazione in rapporto alle istituzioni italiane e albanesi.