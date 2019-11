In un’intervista per Deutsche Welle, Christophe Hillion – esperto di politica europea e professore di diritto all’Università di Oslo – ha parlato della necessità di una riforma riguardante la politica di allargamento dell’Unione Europea.

La necessità di questa riforma è stata a lungo discussa anche dal presidente francese Emmanuel Macron, il quale proprio per questo motivo lo scorso ottobre ha posto il veto sull’apertura dei negoziati ufficiali di adesione con Albania e Macedonia del Nord.

La nuova metodologia

“L’attuale metodologia sull’allargamento non ha dato i risultati sperati. Ciò che io umilmente suggerisco è che alla fase di preadesione si aggiunga un’altra dimensione: quella della partecipazione e dell’inclusione.

In sostanza, attraverso questa partecipazione, i paesi candidati vengono formati per diventare stati membri. L’idea è quella di coinvolgerli quanto più possibile e di farli partecipare sempre più alle discussioni sul processo di integrazione europea. Ed è anche un modo per gli stati membri di familiarizzare con i nuovi arrivati.

Questa è essenzialmente l’idea alla base di questa metodologia basata su una preadesione molto specifica, ma in un contesto in cui le persone nei paesi candidati e nell’UE sono molto più coinvolte e preparate come futuri responsabili politici nel contesto dell’UE.” – afferma Hillion per DW.

Una nuova prospettiva

“Vi sono possibilità di essere maggiormente coinvolti nelle discussioni riguardanti quelle aree in cui sono state soddisfatte le condizioni. Questo pone i tempi in una prospettiva diversa, in quanto i paesi candidati toccano progressivamente con mano la loro inclusione.

I risultati saranno tangibili e porteranno a un ancor più grande coinvolgimento. E’ una finestra di opportunità per un coinvolgimento attivo che propone di affinare la metodologia di allargamento per rendere più efficace ed efficiente l’intera fase di preparazione dei paesi candidati.

La metodologia riformata dovrebbe mostrare ai cittadini dei paesi candidati che le cose si muovono e che i rappresentanti dei paesi candidati stanno diventando più coinvolti, rendendo così più tangibile la prospettiva di essere un membro UE.

E’ una svolta, un momento importante. La politica di allargamento fino ad ora non ha funzionato in modo efficiente, non ha prodotto i risultati previsti. E’ un’occasione da non perdere.” – ha concluso Hillion per DW.