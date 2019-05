Arba Kokalari è la prima deputata di origine albanese ad essere eletta nel parlamento europeo.

In Svezia, infatti, il suo partito popolare del centro-destra – il partito moderato – ha raggiunto il 17,6% dei voti, che garantisce al partito stesso quattro deputati in parlamento, tra cui appunto anche Arba Kokalari.

Il Partito Moderato (in svedese ‘Moderata Samlingspartie’, traducibile letteralmente in Partito Moderato di Unità), meglio noto come Moderati e dal 2006 anche come Nuovi Moderati è un partito politico di centrodestra, conservatore liberale della Svezia.

In totale, i moderati hanno presentato una lista di 32 candidati per le elezioni europee. L’obiettivo era proprio quello di portare i quattro in cima al prossimo parlamento europeo, che formalmente si insedierà all’inizio di luglio.

“Sono parte del Parlamento Europeo! Grazie a tutti coloro che hanno combattuto per me!” – ha scritto su Facebook la deputata di origine albanese.

Anche il capo del governo albanese, Ilir Meta, ha reagito alla notizia dell’elezione di Arba Kokalari nel Parlamento Europeo:

“Arba Kokalari, la prima albanese euro-deputata, rende felici tutti gli albanesi e merita la loro riconoscenza, non solo come modello di successo in Svezia ma anche come rappresentante nell’Unione Europea.” – si legge nel post.

Oltre ad Arba Kokalari, un grande risultato è stato raggiunto anche dalla candidata di origine albanese in Italia, Geri Ballo, la quale nonostante non sia riuscita a centrare l’obiettivo del parlamento europeo ha sorpreso tutti raggiungendo più di 20.000 preferenze da outisider.

Chi è Arba Kokalari

Nata a Tirana il 27 novembre 1986, Arba Kokalari è parte del ‘Partito Moderato’ in Svezia ed era la candidata numero quattro del partito per le elezione europee.

Ha iniziato la sua carriera politica da giovanissima, a sedici anni, mentre negli ultimi è stata parte attiva del suo partito dove ha guidato ‘la gioventù’ del dipartimento di cultura della capitale Stoccolma.

È membro del consiglio della Federazione dei moderati nella città di Stoccolma ed è stata esperta politica presso il Ministero degli affari esteri sotto l’ex capo del partito e il primo ministro Carl Bildt.

E’ una delle nipoti di Musine Kokalari, scrittrice e politica albanese (diplomatasi nel 1941 presso ‘La Sapienza’ a Roma) che nel 1943 fondò il partito socialdemocratico albanese e che in seguito fu perseguitata dal regime comunista.