Dopo aver bloccato l’avvio dei negoziati ufficiali di adesione di Albania e Macedonia del Nord con l’UE, la Francia ha presentato un documento di lavoro riguardante la riforma del processo di adesione all’UE.

Si tratta della tanto discussa revisione della metodologia di allargamento dell’Unione Europea, il cui obiettivo finale sarà una piena adesione per i paesi con lo status di “candidato”. Il documento di lavoro presentato dalla Francia, inoltre, ribadisce “un sostegno inequivocabile alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali”.

“Albania, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Kosovo, Montenegro e Serbia appartengono all’Europa per la loro storia, la loro cultura e la loro geografia.

L’adesione di questi stati una volta che l’Unione Europea si sarà riformata e sarà diventa più efficiente e in grado di rispondere meglio ai suoi stati membri, renderà l’Europa più unita e sovrana. ” – recita il documento.

Quattro principi

Il nuovo approccio proposto dalla Francia si basa su quattro differenti principi: l’adesione graduale, condizioni rigorose, benefici tangibili e la possibilità per l’UE di fare marcia indietro nel processo di adesione.

“I negoziati di adesione verrà organizzati in blocchi politici, nei quali verranno gradualmente inclusi gli stati candidati. Per passare alla fase successiva, gli stati devono soddisfare in maniera efficiente criteri precisi.

[…] Le condizioni rigorose, che richiedono l’adozione di indicatori oggettivamente verificabili, dovrebbero consentire a lungo termine la convergenza verso degli standard europei di stato di diritto, così come anche una convergenza economica e sociale.

[…] I benefici tangibili per i paesi candidati riguardano l’aumentare del sostegno finanziario. Attualmente mancano questi benefici, il che incide sul proseguo dei movimenti migratori. […] L’UE avrà la possibilità di tornare indietro e di tirarsi fuori dal processo di adesione, per garantire la credibilità e l’importanza del processo.” – si legge nel documento.

Con l’introduzione della possibilità per l’UE di tirarsi fuori dal processo di adesione, la Francia vorrebbe che – in presenza di mancati adempimenti degli stati candidati – si consideri la possibilità di “sospendere i benefici concessi e di fare un passo indietro nel processo” o addirittura di “sospendere l’intero processo in caso di violazione dei valori fondamentali dell’Unione Europea”.

In ultimo, la Francia chiede al consiglio europeo di richiedere alla Commissione la formulazione sulla base della proposta francese – prima della pubblicazione del prossimo pacchetto di allargamento nel gennaio 2020 – di “proposte per la nuova metodologia (organizzazione, procedure decisionali, meccanismi di monitoraggio, il ruolo della varie istituzioni e degli stati membri)”.