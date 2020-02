La conferenza organizzata dall’UE per sostenere finanziariamente la ricostruzione post-terremoto in Albania si è tenuto oggi, 17 febbraio a Bruxelles.



Straordinaria catena di solidarietà per ricostruire l’Albania, dopo il devastante terremoto del 26 novembre.

L’Unione europea ha organizzato una conferenza internazionale dei donatori, oggi, 17 febbraio a Bruxelles per sostenere gli sforzi di ricostruzione in Albania dopo il terremoto che ha colpito il paese alla fine di novembre.

Oggi a Bruxelles la comunità internazionale ha unito le forze per mostrare la sua solidarietà all’Albania. I donatori hanno sottoscritto un impegno collettivo (sovvenzioni e prestiti) di 1 miliardo e 150 milioni di euro per l’Albania.

La presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen ha annunciato che i donatori internazionali hanno destinato 1,15 miliardi di euro per aiutare l’Albania, dopo il devastante terremoto che ha colpito il paese nel 2019, il doppio della somma prevista da Tirana.

“Sono molto felice di annunciare che l’Unione Europea, che sono la Commissione, la Banca europea per gli investimenti e gli Stati membri insieme si sono impegnati a donare 400 milioni di euro. Ma è andata ancora meglio, perché oggi siamo andati oltre le aspettative: la comunità internazionale si è impegnata a donare un miliardo e 115 milioni per l’Albania”.

Good news for the people of Albania: We've surpassed our target for the reconstruction of 🇦🇱and reached a total of €1.15 billion, incl. €400 million in EU contributions.

I'm overwhelmed by the support. Once again Europe stands together when it matters most! #Together4Albania

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 17, 2020