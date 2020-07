Secondo lo studio effettuato dall’Istituto delle Politiche Europee in Kosovo, sono più di 20.000 i cittadini albanesi che hanno richiesto asilo nel 2019. Un valore che ammonta a più del doppio di tutte le altre richieste arrivate dagli altri paesi della regione.

Alle spalle del Paese delle Aquile ma molto distante – nei Balcani occidentali – c’è la Serbia, con meno di 4.000 richieste d’asilo per il 2019. Seguono Macedonia del Nord (con 2680 richieste), Kosovo (2355 richieste), Bosnia (1355 richieste) e Montenegro (220 richieste).

Diversamente da quanto accadeva negli ultimi anni, la destinazione ‘preferita’ della richieste d’asilo dei cittadini albanesi non è più la Germania ma Francia, Gran Bretagna e Grecia.

Richieste d’asilo per abitanti: Albania al primo posto

La rivista economica albanese Monitor ha effettuato calcoli basati sulla popolazione per disporre di dati comparabili tra paesi, dove per alcuni anni consecutivi la piccola Albania è al primo posto al mondo per domande di asilo, in relazione al numero di abitanti.

In termini di popolazione, con un margine significativo, i siriani sono al secondo posto, con 39 domande per 10.000 abitanti, o circa 20 in meno rispetto agli albanesi. I secondi nella lista sono gli afgani, con 17 su 10.000, seguiti dal Venezuela con 14, Iraq e Colombia con 9 e 7, rispettivamente.

Tra i primi 10 paesi di origine la Turchia, l’Iran, il Pakistan e la Nigeria hanno il minor numero di domande in termini di popolazione. Cosi, i turchi e gli iraniani hanno fatto 3 domande per 10.000 abitanti, seguito da pakistani e nigeriani con 1 domanda.

Këlliçi: il 70% dei richiedenti asilo albanesi ha meno di 35 anni

Il leader del Forum Giovanile del Partito Democratico, Belind Këlliçi, sostiene – come riportato da Euronews Albania – che il 70% dei richiedenti asilo albanesi ha meno di 35 anni e che il governo non ha nessun programma di incentivazione giovanile per arginare questa tendenza:

“Le spaventose cifre del nostro paese non possono essere paragonate nemmeno al totale degli altri paesi della regione, mentre Edi Rama continua ad attribuire questo fenomeno alla liberalizzazione dei visti non assumendosi alcuna responsabilità.” – ha dichiarato Këlliçi.

In totale, tra il 2009 e il 2019, sono stati più di 196.000 i cittadini albanesi che hanno richiesto asilo nei paesi dell’Unione Europea. Al secondo posto, in questo arco di tempo, si inserisce il Kosovo con più di 174.000 richieste di asilo. L’anno del boom delle richieste d’asilo fu il 2015, con più di 66.000 richieste giunte dall’Albania e circa 67.000 giunte dal Kosovo.