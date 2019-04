Il sindaco di Tirana, Erion Veliaj, ha voluto augurare buona fortuna al suo omologo di Firenze, Dario Nardella, per l’inizio della campagna elettorale, in vista delle elezioni amministrative che si terranno il prossimo 26 maggio.

Proprio pochi giorni fa, alla presenza di oltre 1.500 persone nell’auditorium del palazzo dei Congressi di Firenze, il sindaco fiorentino ha dato il via alla sua campagna elettorale, per un secondo mandato.

Per sostenere il suo amico, il primo cittadino albanese, attraverso un videomessaggio condiviso sui suoi profili social, lo ha complimentato per aver trasformato Firenze in un modello di ispirazione.

Erion Veliaj ha concluso il suo videomessaggio esprimendo anche la sua felicità per quanto riguarda i tanti italo – albanesi che porgono sostegno a Nardella e alla sua squadra.

Erion Veliaj:

“Saluti da Tirana! Sono molto felice che il mio amico Dario Nardella e la sua squadra abbiano iniziato la campagna per portare Firenze ancora più in auge. Oggi Firenze è un modello da emulare, una città globale che prova che quando un sindaco promuove la cultura, l’arte e la mobilità sostenibile, crea uno standard di qualità.

Oggi molti di noi giovani sindaci troviamo in Firenze un modello di ispirazione. Auguro al sindaco Nardella tanta fortuna e sono felice che ci siano tanti italo-albanesi di successo che sostengono lui e la sua squadra. In bocca al lupo.”

Il legame tra Tirana e Firenze

La capitale albanese, Tirana, dal 2001 fa parte della lista delle 21 città straniere, ufficialmente gemellate con la città di Firenze, allora sindaci: Edi Rama (Tirana) e Leonardo Domenici (Firenze).

Ma il legame professionale, nonché di amicizia tra Veliaj e Nardella, gli attuali sindaci delle rispettive città, ha portato a tante collaborazioni e scambi di esperienza, nella crescita e l’innovazione reciproca.

Non possiamo non ricordare il progetto di ‘Smart City’, proposto da Dario Nardella, e adottato con entusiasmo da Veliaj, introducendo a Tirana il servizio di bike sharing ‘Mobike’, basandosi sul modello di Firenze.

L’iniziativa avviata da giugno scorso, ha reso Tirana la prima città dei Balcani ad intraprendere il servizio delle biciclette arancioni.

A tale proposito, in un’intervista per Albania News, il sindaco Nardella si era espresso:

“Sono molto felice e contento che ‘Mobike’ ha raggiunto la capitale dell’Albania. Sono altrettanto ottimista, poiché Tirana è una città ‘smart’ e giovane. Per questa ragione sono molto sicuro che a Tirana questa iniziativa sarà accolta nei migliori dei modi, apprendendo l’utilità ed il successo di questo servizio di ‘Mobike’.”

Nel 2018, il primo cittadino di Firenze durante una sua visita a Tirana, ha firmato un accordo importante col sindaco Veliaj.

Si è trattato di un altro progetto assolutamente innovativo, nonché il masterplan dell’illuminazione pubblica della capitale albanese, realizzato da Silfi (Società Illuminazione Firenze e Servizi Smartcity Società Per Azioni).

Prendendo sempre ispirazione alle buone pratiche di Firenze, con la sostituzione di 30 mila lampioni con led.