Tirana, avvio attività per italiana Mabiel nel settore automobilistico

La società italiana Mabiel srl, parte del gruppo Martinetto con sede a Torino, ha avviato la sua attività in Albania con la costruzione di una fabbrica per prodotti specifici destinati all’industria automobilistica.

La Mabiel è specializzata nella produzione di portafili, un nastro tessuto in ferro e poliestere chiamato “Filflex“, una connessione per profili in gomma per le portiere delle auto. La Mabiel è uno dei due produttori mondiali di “Filflex”.

La fabbrica in Albania, a Vora, località a 20 chilometri a sud di Tirana, è stata visitata oggi dal ministro dell’Economia e delle Finanze albanese, Arben Ahmetaj.

“Tutta la produzione è robotizzata. Non è di quelle industrie che creano centinaia di posti di lavoro, ma è un investimento che rappresenta un valore aggiunto per l’economia albanese”, ha dichiarato Ahmetaj.

Tutta la produzione dell’impianto in Albania è destinata all’esportazione.

L’amministratore della compagnia, Claudio Paganini, ha dichiarato di aver trovato un grande sostegno per iniziare in pochissimo tempo i suoi affari in Albania.

“Siamo molto felici di essere qui. Questo è un campo strategico per noi, siamo qui con questo prodotto, che è un prodotto per auto.

Esportiamo il 95% delle esportazioni e siamo certi che sarà un successo. Siamo davvero felici di essere qui perché abbiamo trovato, tra le altre cose, un Agenzia come AIDA (Agenzia Albanese di Sviluppo degli Investimenti), il cui supporto è stato molto importante per noi perché non conoscevamo il posto, non conoscevamo nessuno, quindi è stato di grande aiuto.

Questo era per noi davvero importante, quindi grazie” – ha detto Paganini.

Alla domanda su quanto le strutture fornite dal governo per l’arrivo della società italiana in Albania abbiano influito –“Le facilità che abbiamo creato con l’abolizione dell’IVA su macchine e attrezzature, l’immagine migliorata dell’Albania, e il desiderio di imparare.

Mi hanno riferito che non sono venuti qui per il costo del lavoro a basso costo, al contrario. Sono qui per altri motivi, dall’ambiente imprenditoriale, dalla vicinanza ai mercati, dal sistema fiscale, dalla facilità di introduzione di macchinari e attrezzature.

Mi sento davvero molto contento di vedere qualcosa di questa natura specifica che aumenta la gamma delle esportazioni albanesi “– ha detto Ahmetaj.