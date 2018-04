Albania, acquistare terreni agricoli in alcune zone, costa dieci volte in più rispetto al resto d’Europa

Il distretto di Tirana e in generale dell’area del centro d’Albania – Elbasan e Durazzo – detengono il prezzo più alto per quanto riguarda i terreni agricoli in Europa.

Secondo i dati riportati da Eurostat, il prezzo medio di un terreno in Europa ammonta a circa 63.000 € per ettaro, quindi 6,3 € per metro-quadrato.

In Albania, invece, il prezzo medio di un metro-quadrato – ad esempio nei villaggi del distretto di Tirana – varia in media dai 70 euro ai 90 euro per metro-quadrato, secondo i dati forniti dall’esperta di Real Estate Xheni Jahja al quotidiano albanese Gazeta Shqip.

I prezzi albanesi sono dieci volte superiore rispetto alla media europea. Tutto ciò è giustificato, spiega Jahja, da alcuni motivi: in primis, la mancanza di piani regolatori dettagliati che eliminerebbero gli ‘abusi’ che i proprietari effettuano nell’offerta di prezzo che stanno per lanciare.

Per questo soprattutto, ogni giorno i cittadini affrontano offerte gonfiate che non si adattano alla domanda che ha il mercato. In secondo luogo, l’alto prezzo dei terreni rurali è dovuto al fatto della continua domanda di sviluppo di vaste aree industriali, che continuano a ricercare terreni su cui espandere le proprie attività.

Gli esperti del settore ritengono che la causa della deformazione dei prezzi di questi terreni sia la costruzione di edifici, la quale non rispetta i piani regolatori.

Molti terreni, infatti, destinati esclusivamente a scopi agricoli, dopo la caduta del regime comunista hanno cambiato la propria destinazione d’uso senza la supervisione dello stato.

I terreni in Europa

Secondo i dati Eurostat, i Paesi Bassi – nel 2016 – hanno registrato il prezzo d’acquisto alto per un ettaro di terra nell’Unione Europea (63.000 euro, quindi 6,3 per metro-quadro). In Liguria, tuttavia, il prezzo è ancora più alto: i terreni, infatti, costano circa 108.000 euro per ettaro, 10,8 euro per metro quadrato.

D’altra parte, invece, il valore medio più economico si è registrato in Romania, dove un ettaro di terra costa in media 2000 euro (0,2 euro per metro-quadrato).

In conclusione, Eurostat spiega che il livello dei prezzi dei terreni dipende da fattori nazionali, regioniali (clima) e locali (qualità del suolo, pendenza, drenaggio).