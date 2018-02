Stipendio medio nei Balcani, chi guadagna di più e chi di meno

Secondo gli ultimi dati ufficiali, i stipendi medi netti più alti nei Balcani sono in Slovenia e in Croazia, mentre i più bassi sono in Kosovo e in Macedonia.

Classifica dello stipendio mensile netto

1 Slovenia € 1062 2 Croazia € 835 3 Montenegro € 512 4 Serbia € 460 5 Albania € 458 6 Bosnia ed Erzegovina € 440 7 Macedonia € 377 8 Kosovo € 363

Nei Balcani – riporta SURS (Agenzia di Statistica Slovena Statistični urad RS) – c’è un divario netto per quanto concerne gli stipendi medi: si passa dai più alti di Slovenia stessa e Croazia (circa 850 euro) a quelli più bassi di Kosovo e Macedonia (380 euro ca).

Slovenia 🇸🇮

I dati mostrano che alla fine del 2017, in Slovenia, il salario medio netto è salito di 1.062 euro, in rialzo dell’1,7% rispetto al 2016.

Croazia 🇭🇷

Secondo i dati diffusi dall’Ente Statistico Croato, lo stipendio medio netto lo scorso giugno è ammontato In Croazia, invece, lo stipendio medio è di circa 835 euro; in crescita del 6.6% rispetto all’anno precedente (832 euro – 6.190 kuna).

Montenegro 🇲🇪

Dopo la Slovenia e la Croazia troviamo il Montenegro, dove gli ultimi dati pubblicati dall’Ente nazionale per la Statistica (Monstat) riportano che il salario netto medio nel Dicembre del 2017 è arrivato a 512 euro. In rapporto al mese precedente la cifra è la stessa, ma se la confrontiamo con il Dicembre del 2016, si segnala una crescita dello 0,6%.

Serbia 🇷🇸

Lo stipendio medio netto in Serbia lo scorso dicembre 2017 è stato pari a 54.344 dinari (ca. 460 euro), mentre quello lordo è stato pari a 74.887 dinari (ca. 620 euro), secondo quanto riferito dall’Istituto nazionale di statistica della Serbia.

Albania 🇦🇱

In Albania, invece, basandosi sui dati pubblicati dall’ISTAT sul 2016, un salario statale medio si aggira sui 458 euro. In rialzo dello 0,9% rispetto all’anno precedente, la crescita più bassa registrata dall’inizio del nuovo millennio.

Bosnia ed Erzegovina 🇧🇦

Infine troviamo la Bosnia con 440 euro medi mensili registrati nel 2017 – come riportato dall’Agenzia Nazionale delle Statistiche – in crescita dell’1,1% rispetto al mese di Dicembre dell’anno precedente.

Macedonia 🇲🇰

I dati dell’ente statistico riportano che uno stipendio medio netto si aggiri sui 377 euro o 23.196 dinari macedoni.

Kosovo 🇽🇰

D’altra parte, i dati del Business Alliance of Kosovo (BAC) evidenziano come il salario medio netto in Kosovo nel 2017 era di 363 euro, la cifra più bassa nei Balcani che regala al Kosovo l’ultimo posto di questa classifica.