Il salario minimo in Albania sarà di 30.000 Lek (circa 243 euro). Lo ha annunciato il Primo Ministro Edi Rama al Congresso elettorale del Partito Socialista tenutosi a Tirana sabato 29 febbraio 2020.

Il primo ministro ha fatto sapere che il nuovo piano economico, che prevede una seconda ondata di riforme economiche, sarà reso pubblico questa primavera. Per quanto riguarda il salario minimo, il Primo Ministro ha dichiarato che dal 1 ° gennaio 2021 sarà di 30 mila Lek.

“Abbiamo creato le basi per un nuovo sviluppo economico, allo scopo di avere un volume significativo di investimenti esteri. Ciò significa un aumento dell’occupazione reale e non solo, ma anche per un innalzamento dei salari per coloro che lavorano nel settore privato partendo dall’aumento del salario minimo. Non potevamo farlo ieri e credetemi, se il terremoto del 26 novembre, (dio non voglia!), fosse successo il 26 novembre 2013, non solo non avremo ricostruito, ma saremmo caduti nella fossa assieme a coloro che tristemente hanno perso la vita, come stato e come economia, come società e come prospettiva.

Ma proprio per questo, anche se abbiamo dovuto affrontare un terremoto a novembre dell’anno scorso, oggi non siamo solo in grado di far fronte alle tragiche conseguenze di quel terremoto, ma siamo anche in grado di parlare di un nuovo balzo economico, che sarà la fisionomia del nostro terzo mandato. Per questo motivo, è nostro dovere trasformare il 2020 in un esempio di governabilità, per provare alle persone che vedevano nostra fine con il terremoto, che proprio lì c’è la fonte della nostra forza, per andare oltre il terremoto per portare il Paese a un nuovo livello di sviluppo economico e sociale.

Questa primavera lanceremo il nuovo piano economico, lanceremo la seconda ondata di riforme e oggi vi dico che dal 1 ° gennaio 2021 il salario minimo sarà di 30.000 Lek. È solo il primo passo. Non ci sarà più e non permetteremo più in Albania, le persone che vengono assunte e ricevono meno di 30 mila Lek” ha dichiarato il Primo Ministro nel suo discorso.

Il salario minimo è attualmente a 26.000 Lek (211 euro)

I sindacati nel paese hanno proposto di aumentare il livello a 36.000 Lek. Questa richiesta è stata presentata alla fine dell’anno scorso mentre si discuteva il budget di quest’anno. Secondo i sindacati, l’innalzamento del salario minimo consentirebbe la stabilità del mercato del lavoro e la stabilità del regime di sicurezza sociale e frenerebbe l’immigrazione o i richiedenti asilo nei paesi dell’UE.

Ma sarà sufficiente fermare l’emorragia continua con un aumento di soli 4000 Lek?

Questa e da vedere nel prossimo futuro. Comunque sia sembra una mossa tardiva in quanto già oggi in alcuni settori, come i servizi alla persona e l’edilizia, risulta in aumento l’assunzione di persone provenienti da paesi dell’Africa o dell’Asia , perché la manodopera del posto comincia a scarseggiare.

E’ per questa ragione che il parlamento il 12 febbraio 2020 ha approvato delle modifiche della legge sugli stranieri per facilitare le procedure di ingresso per stranieri che intendono trovare un lavoro in Albania .

