PMI, Albania: il 98,9% delle imprese ha meno di 50 dipendenti

In Albania solamente l’1,1% (1148) delle imprese totali ha 50 o più dipendenti, come testimoniato dai dati INSTAT sull’anno 2016.

Dominano le piccole aziende con meno di quattro dipendenti; esse rappresentano l’89% delle imprese totali, 97.000 in termini numerici. Subito dopo troviamo quelle composte da 4 ai 9 dipendenti, che rappresentano il 5,9% del totale. Sono circa 4413 (il 4,1%), invece, le imprese che dispongono dai 10 ai 49 dipendenti.

In termine di vendite, nonostante siano soltanto l’1,1% del totale, le imprese con più di 50 dipendenti rappresentano comunque quasi la metà delle vendite totali (44,5%), ovvero 837.547 milioni di lek. Ovviamente sono anche quelle che offrono più posti di lavoro (187.854) e che investono maggiormente (104.689 milioni di lek).

Il settore dei servizi di alloggio e ristorazione è l’unico in cui le imprese con 1-4 dipendenti realizzano la più alta percentuale di guadagno (53,6%). Negli altri, invece, la percentuale di guadagno è dominata dalle grandi imprese formate da 50 o più dipendenti.

Dominio e crisi delle piccole imprese

Le piccole imprese, quindi, sono il motore dell’economia albanese. Ma proprio loro sono quelle che stanno subendo maggiormente la conseguenza dell’apertura dei grandi centri commerciali e dei supermercati.

Dagli anni ’90 in poi, per mancanza di alternative, la grande maggioranza del popolo albanese si è portata avanti con l’apertura di piccoli ‘minimarket’ di quartiere, acquistandoli o prendendoli in gestione.

Un trend che si sta esaurendo, a causa di crisi, forte concorrenza, multe e tasse ingenti. Dai sondaggi, infatti, emerge che il 60% delle attività che hanno chiuso i battenti è rappresentato da bar, minimarket e piccoli negozi di vestiti. Il 70% attribuisce la colpa alla crisi e tra questi, il 70%, ha debiti ancora da estinguere.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in albanese su Monitor.al dal titolo “Mikro Shqipëria: 98.9% e ndërmarrjeve kanë më pak se 50 të punësuar”