PIL Albanese: previsioni economiche dell’Istituto di Vienna

L’istituto di ricerca “The Vienna Institute for International Economic Studies” (Wiiw) ha messo in guardia l’Albania contro i rischi che gli investimenti con formula partenariato pubblico privato potrebbero avere sull’economia del paese nel lungo periodo, sminuendo leggermente l’ottimismo sulle previsioni della crescita del PIL della nazione.

Nelle sue nuove previsioni di primavera pubblicate questa settimana, secondo l’Istituto, ci si aspetta che il valore dell’economia albanese passi dal 3,9% del 2017 al 4,1% nel 2018, grazie soprattutto ai progetti infrastrutturali e al turismo.

Un leggero calo dello 0,1% rispetto alle previsioni che erano state pubblicate lo scorso novembre. Nonostante questo, tuttavia, le previsioni sono quasi in linea con quelle effettuate dal governo albanese, ovvero di raggiungere il 4,5% di valore nel 2021 quando scadrà il secondo mandato di Edi Rama.

PREVISIONE* PRINCIPALI INDICATORI ECONOMICI 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Popolazione, 1000 persone 2881 2876 2877 . . . PIL, variazione reale in % 2.2 3.4 3.9 4.1 4.0 3.9 PIL per capita (EUR at PPP) 8500 8500 8900 . . . Produzione industriale lorda, variazione reale in % -2.1 -16.6 4.0 . . . Tasso di disoccupazione – LFS, in %, media 17.1 15.2 14.0 13.0 12.5 12.0 Salari mensili lordi medi, EUR 335 334 372 . . . Prezzi al consumo, % p.a. 1.9 1.3 2.0 2.8 3.0 3.0 Bilancio fiscale in % del PIL -4.1 -1.8 -1.9 . . . Debito pubblico in % del PIL 73.1 72.4 71.0 . . . Bilancio corrente in % del PIL -8.6 -7.6 -8.6 -7.9 -7.5 -7.5 IDE in entrata, EUR mn 890 943 900 . . . Debito estero lordo in % del PIL 74.7 73.5 67.0 . . .

The Vienna Institute for International Economic Studies (wiiw)

Previsioni ottimistiche che, tuttavia, non danno garanzia al 100%

“Le variabili per le nostre previsioni sono numerose e soprattutto al ribasso. Le nostre maggiori preoccupazioni riguardano una potenziale guerra commerciale e la possibilità che le banche centrali globali non escano dallo loro condizione di ‘politiche monetarie ultra-accomondanti’.

Qualsiasi aumento dei tassi di interesse sarebbe alquanto pericoloso per i paesi con elevato debito pubblico” – ha affermato Richard Grieveson, economista dello Wiiw.

Le critiche al progetto da un miliardo del governo e l’adesione all’UE

L’ambizioso progetto da un miliardo di euro riguardo gli investimenti con formula partenariato pubblico privato è stato messo sotto accusa dalle istituzioni finanziarie internazionali (anche l’istituto di Vienna), preoccupati per l’effetto che potrebbe avere sul debito pubblico e sugli sforzi di ridurre quest’ultimo al 60% entro il 2021 (attualmente al 70%).

L’Istituto di Vienna prevede che l’Albania aderisca al’Unione Europea entro il 2025. Anche se nell’ultima strategia per l’allargamento dei Balcani occidentali, la Commissione europea ha dichiarato che, vista la situazione attuale, solo Serbia e Montenegro potrebbero unirsi all’UE:

“Ci sono grandi aspettative che dopo cinque decenni di isolamento e tre decenni di esclusione involontaria, l’Albania riesca ad entrare nell’Unione Europea.” – ha dichiarato l’istituto.

Per far sì che ciò accada, continua l’Istituto di Vienna, l’Albania dovrà raggiungere, tra le altre cose, l’obiettivo del 3% di inflazione entro il 2019, e il 12% entro il 2020 per quanto riguarda il tasso di disoccupazione.

