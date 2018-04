Mercato, l’Italia si conferma il principale partner commerciale dell’Albania

I dati dell’Istituto di Statistica Albanese (Instat) mostrano che l’Italia, con il 36,4% del totale, continua ad essere il primo partner commerciale dell’Albania per quanto riguarda importazioni ed esportazioni in relazione al bimestre Gennaio-Febbraio del 2018.

Il Bel Paese, quindi, si conferma il principale ‘alleato’ albanese nell’economia di mercato (anche con un leggero rialzo rispetto al 2017), seguito da Grecia (7%), Germania (6,4%) e Cina (6,1%).

A Febbraio 2018 (ultimo mese analizzato dall’istituto), nel contesto delle esportazioni, l’Albania ha registrato un incremento con tre paesi rispetto a Febbraio 2017: Italia (+9,2%), Spagna (+138,2 %) e Germania (+25,9%). Al contrario, invece, i paesi con i quali l’Albania ha registrato una decrescita nelle esportazioni sono: Kosovo (-16,1%), Macedonia (-29,8%) e Serbia (-1,5%).

Passando alle importazioni in principali partner – a Febbraio 2018 – da cui l’Albania importa sono: Italia (+5,9% rispetto a Febbraio 2017), Grecia (+14,8%) e Francia (+77,1 %). In calo invece le importazioni da paesi come Turchia (-2%), Cina (-4%) e Germania (-10,9%), sempre in rapporto al mese di Febbraio dello scorso anno.

D’altra parte, se si considera il bimestre Gennaio-Febbraio i dati cambiano leggermente. Nelle esportazioni, infatti, ai partner principali già citati come Spagna (+126,8% nel bimestre) e Italia (+7,7%), si aggiunge il Kosovo (+7,4%), che nello specifico di Febbraio aveva registrato un evidente calo.

Invece, i paesi verso i quali l’Albania ha esportato di meno nel bimestre sono: Romania (-3,8%), Francia (-22,4%) e Ungheria (-15,5%). Nelle importazioni i paesi dai quali l’Albania ha maggiormente importato nel bimestre Gennaio-Febbraio sono: Italia (+10%), Grecia (+14,8%) e Francia (+77,1%). Stati Uniti (-4,8%), Corea del Sud (-52,8%) e Vietnam (-5,7%) i paesi dai quali ha importato meno nel bimestre.

Considerando esclusivamente i paesi dell’UE (il 67,9% del mercato totale, la restante parte è verso e da i paesi extra UE) le esportazioni ammontano al 79,2% del totale mentre le importazioni al 62,1% del totale.

Dal 2000 in poi il mercato albanese ha registrato un graduale aumento nel mercato delle importazioni-esportazioni: negli ultimi 17 anni, infatti, si è passati da 37 miliardi di leke di esportazioni e 157 leke di importazioni a 273 miliardi leke di esportazioni e 626 miliardi leke nelle importazioni registrati nel 2017.