Le aziende che operano in Albania o gli individui che hanno denaro o beni non dichiarati possono regolarizzare la propria posizione pagando un’imposta che varia dal 3 al 5 percento dell’importo totale.

Il governo albanese sta preparando un progetto di condono fiscale, che sarà presto votato in parlamento.

Nell’ambito del progetto, le imprese saranno in grado di legalizzare gli utili non dichiarati nel corso degli anni, mentre i cittadini sono invitati a regolarizzare le entrate che sono frutto del lavoro in nero.

Il condono esclude i proventi della corruzione dei funzionari e il denaro generato da attività criminali come traffico di stupefacenti, prostituzione o altri reati previsti nel pacchetto anticorruzione. Tuttavia, resta ancora da chiarire il modo in cui il governo eviterà che il denaro del crimine non finisca nel condono.

Il Primo Ministro Edi Rama durante il congresso socialista, ha annunciato questo importante provvedimento che porterà al condono fiscale, concentrandosi sulle rimesse degli emigrati, escludendo denaro e beni provenienti dalla droga e altre attività criminali, compreso denaro proveniente dalla corruzione dei funzionari o dei pubblici ministeri.

“Lanceremo un maxi condono per tutti gli albanesi in patria e all’estero per dare loro la possibilità di dichiarare tutto il denaro e i loro beni. I soldi li possono mettere in banca e i beni devono essere dichiarati. E non saranno uno o due organizzazioni che ci fermeranno, può alzarsi tutto il mondo ma ciò verrà realizzato. Gli emigranti albanesi non possono più permettersi di nascondere i loro soldi tra mille difficoltà, né possiamo torturarli obbligandoli al riciclaggio di denaro”, ha detto Rama

Anche il Ministro delle Finanze e dell’Economia in un breve comunicato per i media ha parlato del progetto di legge sul maxi condono.

Il ministro ha affermato di aver fatto riferimento alle normative di altri paesi dichiarando che esperti stranieri sono stati coinvolti per rendere il condono conforme agli standard internazionali.

“Con questa iniziativa puntiamo a integrare un altro elemento nella formalizzazione dell’economia, che è già iniziato con il processo di fiscalizzazione“ ha affermato il ministro.

Nessun condono per redditi da attività criminali

Il governo garantisce che le imprese o gli individui che dichiarano redditi nascosti, che non hanno come fonte le attività criminale non saranno perseguiti. Per questo, il Primo Ministro Rama ha dichiarato che la legge sul condono sarà votata con 84 voti necessari per adattare le norme sul reato di evasione, sebbene l’opposizione parlamentare non abbia ancora preso una posizione ufficiale sull’opportunità di unirsi al voto sulla legge.

Questa è la prima volta che l’Albania intende attuare un maxi condono. Nel 2011, il governo di Sali Berisha aveva tentato un simile condono, ma la legge si è conclusa con la pace fiscale, poiché l’allora opposizione non ha fornito i voti necessari per modificare il codice penale, sul reato di evasione. Di conseguenza, le imprese e gli individui erano riluttanti a dichiarare i soldi dell’evasione in quanto potevano essere perseguiti.

