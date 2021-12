Per i governi dell’Albania e del Kosovo, il collegamento ferroviario Durazzo-Prishtina ha un’importanza geopolitica, non solo economica. L’Albania e il Kosovo saranno collegati attraverso la linea ferroviaria Durazzo-Prishtina, in base all’accordo firmato tra i due Paesi il 26 novembre scorso, a Elbasan, dove si è svolto la settima riunione intergovernativa tra Albania e Kosovo.

In questo incontro, le parti hanno annunciato che i bilanci dei due paesi per il 2020 prevedono fondi per l’attuazione della fattibilità della costruzione di questa ferrovia.

Il primo ministro del Kosovo, Albin Kurti, aveva affermato a Elbasan che la linea ferroviaria Durazzo-Prishtina “è di importanza economica oltre che geopolitica, in quanto aiuta la regione, i nostri vicini, con i quali abbiamo un passato comune, ma dovremo anche condividere il futuro.”

Anche il primo ministro dell’Albania, Edi Rama si era espresso così riguardante l’avviamento dello studio di fattibilità per la costruzione della ferrovia Durazzo-Prishtina.

Pubblicità

“È un sogno di vecchia data che si realizza; oggi siamo più tranquilli nel fare questo passo concreto e siamo convinti che potrà essere il giusto progetto per poter accedere ai fondi del piano di investimenti europeo”

Ma la costruzione di questa ferrovia non inizierà prima del 2024.

L’Ambasciatore della Repubblica d’Albania in Kosovo, Qemal Minxhozi, ha affermato che la costruzione della ferrovia Durazzo-Prishtina sarà un passo molto importante per l’economia di entrambi i Paesi. Secondo l’Ambasciatore, nel 2023 inizierà la fase di progettazione della ferrovia, per cui dal 2024 inizieranno i lavori per la nuova ferrovia che collegherà l’Albania con il Kosovo. E’ quanto viene riportato da un articolo della rivista economica albanese Monitor pubblicato nella giornata odierna.

“Lo studio di fattibilità è molto importante e pensiamo che entro quest’anno sarà completato. Da quel momento in poi 2023 per iniziare la fase di progettazione. E pensiamo dal 2024 di avviare i lavori per la nuova ferrovia che collegherà l’Albania con il Kosovo. “Nel frattempo, sia il governo dell’Albania che il governo del Kosovo stanno esaminando la possibilità di modernizzare la rete ferroviaria interna”, ha dichiarato Minxhozi ai media in Kosovo.

Nel progetto ferroviario sarà incluso anche il Montenegro, per un collegamento di Durazzo a Bar e da lì a Prishtina. Un progetto, che trasformerà la città in un rilevante punto di collegamento con altre linee regionali e parte dei corridoi infrastrutturali europei.

Leggi anche