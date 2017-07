INSTAT: solo la metà delle aziende albanesi hanno un sito internet

Quasi la metà delle aziende albanesi non hanno ancora un sito internet. Un’indagine condotta dall’Istituto albanese delle Statistiche riporta che solo il 51 per cento delle aziende in Albania ne dispongono.

Nel 66 per cento dei casi, i siti internet delle aziende sono stati utilizzati per presentare i loro prodotti ed a volte anche i prezzi. Ma solo il 7,1 per cento hanno venduto prodotti o servizi tramite il loro sito e e applicazioni dedicate. Quasi tutte le aziende però, oltre il 96 per cento, utilizzano l’internet per comunicare con le autorità pubbliche.

L’importanza dei social media

I canali social più usati da aziende e PMI nel Paese delle Aquile sono sempre i soliti, Facebook la fa da padrone, ma Instagram è in fortissima crescita.

Facebook ormai da anni rappresenta un punto saldo per le aziende. Non va dimenticato che comunicare attraverso questi nuovi canali non è semplice e poche realtà imprenditoriali si affidano a una figura specifica, come il social media manager, per curare i profili web e social dell’azienda.

Comunicare sul web

Il sito Internet aziendale resta il canale più usato per la comunicazione con le autorità pubbliche che viene seguito da Facebook per diffondere informazioni, interagire con i clienti, ridurre i costi della comunicazione, e per migliorare la reputazione e il brand della loro società.