L’Albania emigra ancora e aspetta le rimesse

Negli ultimi anni, come risultato delle nuove tendenze migratorie degli albanesi verso i paesi dell’Europa occidentale, si è registrato un trend positivo delle rimesse degli emigrati.

Quest’ultime sono direttamente collegate a questi flussi migratori e al supporto economico degli emigrati alle loro famiglie in Albania, secondo il direttore esecutivo dell’unione finanziaria, Elton Collaku. Non a caso, infatti, il 25% delle famiglie albanesi dipendono totalmente dalle rimesse.

In un’intervista alla revista Monitor, Collaku si è espresso sull’argomento.

Le aspettative per il futuro

“Le rimesse, in quanto fenomeno strettamente legato all’emigrazione, dipendono esclusivamente dalle tendenze migratorie nel paese. Con l’inclusione degli emigrati nella vita e nella società del nuovo paese, poi, si ha una sorta di stabilità delle rimesse.

Per questo motivo negli ultimi anni, grazie ai nuovi flussi migratori verso i paesi occidentali, c’è stata una tendenza positiva in quanto a rimesse. Di conseguenza, anche negli anni a venire penso che si sarà una tendenza positiva-stabile dei flussi di rimesse nel paese.”

L’importanza delle rimesse nell’economia del paese

“Le rimesse hanno giocato e continuano a giocare un ruolo molto importante nell’economia del paese. E’ sufficiente menzionare che circa il 25% delle famiglie albanesi dipende direttamente dalle rimesse.

Inoltre, studi nazionali ed internazionali hanno confermato che negli ultimi dieci anni le rimesse hanno rappresentato più del 9% del PIL del paese, e prima del 2008 questo valore era ancora più alto.”

I principali beneficiari

“Indiscutibilmente, i principali beneficiari sono i parenti degli emigrati. Come ho già detto, le rimesse sono una fonte di reddito importante e in molti casi unica per un gran numero di famiglie.

In questo contesto vorrei menzionare il ruolo dell’azienda Western Union in Albania, la quale, dal 1995, ha svolto e svolge un ruolo importante nel facilitare il processo di trasferimento delle rimesse offrendo un servizio rapido, sicuro, economico ed affidabile in ogni area dell’Albania.”

Come vengono utilizzate le rimesse?

“La maggior parte delle rimesse viene utilizzata per coprire le spese quotidiane delle famiglie (cibo, vestiti, medicine ecc.). Una piccola parte viene utilizzata anche in altri campi come l’istruzione, il miglioramento delle strutture residenziali e così via.” – ha concluso Elton Collaku