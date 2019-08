L’euro è stato scambiato oggi in Albania al di sotto del valore di 121 lek avvicinandosi sempre più al suo valore più basso di tutti i tempi.

Ieri 5 agosto 2019, infatti, la moneta europea veniva scambiata a 120.75 lek secondo i dati ufficiali della Banca Centrale d’Albania, svalutandosi addirittura di 0.59 lek rispetto alla giornata di ieri.

La svalutazione dell’euro in questo periodo dell’anno è strettamente collegata all’alto flusso di moneta in entrata conseguente al grande numero di turisti stranieri e al ritorno in patria per le vacanze degli emigrati albanesi.

Con la decrescita fatta registrare oggi, l’euro si è avvicinato al suo punto di valore più basso di tutti i tempi in relazione al lek datato primo semestre 2008, quando 1 euro veniva scambiato con 120.4 lek. Dopo un graduale trend di crescita, infatti, l’euro nel 2016 ha iniziato il suo trend a ribasso svalutandosi di addirittura di 17 lek rispetto al valore attuale.

Servirà un altro intervento della Banca d’Albania?

Per gli esperti, come detto, la causa principale è l’afflusso di euro portato nel paese dagli stranieri che giungono in Albania sia per turismo, ma anche per turismo della salute e per motivi di lavoro. Nel primo trimestre di quest’anno le spese in euro degli stranieri in Albania ammontavano a 348 milioni di euro circa, un valore record dalla caduta del regime comunista e di circa 5% superiore allo stesso periodo del 2018.

Già l’anno scorso, durante la stagione estiva, era stato necessario l’intervento della Banca d’Albania per bloccare il trend al ribasso dell’euro nei confronti del lek. Nello specifico, la Banca aveva convertito in moneta nazionale alcuni prestiti in euro, un evento raro visto che l’Albania dal 1992 aveva mantenuto un regime di valute liberamente fluttuanti a differenza di altri paesi dell’area dei Balcani che hanno da sempre optato per tassi di cambio fissi con monete estere – nello specifico per l’euro – come la Bosnia e la Bulgaria.