Dove investire in Albania. I settori più redditizi dell’economia albanese

La domanda più ricorrente di questi tempi quando si pensa al Paese delle Aquile è legata appunto a dove investire in Albania nel 2018. Quali sono i settori più redditizi nell’economia albanese.

Il commercio

Il commercio, come riportato dai dati INSTAT, è il settore più proficuo.

Nel 2016 i guadagni hanno toccato quota 490 milioni di euro, quasi il 40% dell’intera economia nazionale.

Tuttavia, lavorare in questo settore comporta un guadagno non rapportato alle vendite totali, perché se è vero che nel commercio albanese circolano tanti soldi è anche vero che il tasso di profitto è solo del 7,3%, ovvero per ogni 100 lek d’incasso soltanto 7.3 lek sono di guadagno.

Servizi

Al secondo posto c’è il settore dei servizi, che ha prodotto 225 milioni di euro di guadagno nel 2016 e che offre lavoro a circa 80.000 persone. I servizi, con il 18,2%, offrono il tasso di profitto maggiore rispetto agli altri settori in quanto hanno spese molto più basse da affrontare.

Edilizia

Al terzo posto troviamo, invece, l’edilizia che ha generato utili per 195 milioni di euro nel 2016 e che offre lavoro a circa 38.000 persone. Dopo i servizi, l’edilizia è il secondo settore con il tasso di profitto più alto (12,3%)

Successivamente vi sono l’industria manifatturiera e il settore trasporti-comunicazione, i quali hanno prodotto 18.300.000 e 13.300.000 milioni di lek di guadagno con tassi rispettivamente del 8.5% e del 9.5%.

A ruota c’è il settore dell’energia con il 6.1% di tasso e con un utile di 2.900.000 miliardi di lek.

A chiudere questa classifica c’è il servizio di ristorazione e alberghi, con 5.000.000 di lek di guadagno e con un tasso di profitto del 11.8%.

L’unico settore a chiudere in perdita è quello delle attività industriali di estrazione; nel 2016, infatti, hanno registrato un saldo passivo di circa 2.900.000 lek.

