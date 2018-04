Retribuzioni e costo del lavoro: in Albania il valore più basso d’Europa

Il costo della forza-lavoro in Albania è stato calcolato come il più economico nell’area dei Balcani e, più in generale, nell’Unione Europea.

Il costo orario medio di un lavoratore in Albania è di circa 2.3 euro, quasi 12 volte inferiore alla media dell’Unione Europea, come evidenziato dai dati Instat (per quanto riguarda l’Albania) e quelli Eurostat (per quanto riguarda i paesi dell’UE).

Confrontando il valore medio albanese con quelli degli altri paesi dell’area dei Balcani si nota che è inferiore di circa 1.2 euro rispetto al costo della forza-lavoro in Macedonia (che quindi ammonta a 3,5 euro), di circa 2.6 euro rispetto al costo della forza-lavoro in Bulgaria (4,9 euro), e di circa 3 euro in confronto agli altri paesi dei Balcani occidentali: in Serbia il costo orario medio, infatti, è di 5,1 euro, di 5,3 euro per quanto riguardo il Montenegro e di 5,8 euro, invece, se si osserva la forza-lavoro in Bosnia.

Leggi anche

I dati dell’Europa

Secondo l’analisi di Eurostat, l’Europa centrale e orientale, rispetto alla parte occidentale, ha costi nettamente più economici. Essi, infatti, variano dai 6 ai 12 euro.

Cifre che aumentano se ci si sposta nei paesi dell’Europa meridionale come Italia, Spagna, Portogallo e Grecia., dove il costo orario medio della forza-lavoro oscilla dai 15 ai 30 euro. Si continua a salire, come già accennato, nell’Europa Occidentale: in paesi come Francia, Belgio e Germania, infatti, Eurostat riporta che il valore orario medio ammonta dai 34 ai 40 euro.

In cima a questa speciale classifica, troviamo l’Europa settentrionale che detiene il valore economico più alto per quanto riguarda il costo orario della forza-lavoro. In paesi come Danimarca, Islanda e Norvegia le cifre sono addirittura superiori ai 40 euro dell’Europa occidentale.

In Danimarca, ad esempio, il valore medio è di 42,5 euro all’ora come anche per l’Islanda. In Norvegia, invece, la cifra sfonda addirittura il muro dei 50 euro all’ora: per distacco, il costo orario della forza-lavoro più alto in Europa.