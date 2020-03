Nonostante non si sia verificato nessun caso di contagio da coronavirus in Albania, il panico e i casi di contagio negli altri paesi comincia a dare effetti negativi per l’economia albanese. Il commercio con la Cina è stato bloccato a causa della chiusura delle fabbriche, mentre in Italia il movimento degli imprenditori si è ridotto.

Coronavirus è visto come un rischio per la salute, e in Albania non si sono verificati casi di contagio, ma economicamente ha prodotto le prime “vittime”. A causa della chiusura delle fabbriche in Cina, con le aziende che importano alcune linee di prodotti, il lavoro è stato rinviato fino a metà marzo. Anche la situazione italiana ha influito negativamente sull’industria tessile e quella calzaturiera fermando la produzione di abbigliamento della stagione primaverile.

L’altro effetto del coronavirus è quello dell’aumento dei costi, poiché la situazione grave della Cina costringe in particolare il business a rivolgersi ad altri paesi cambiando destinazione. Nel caso in cui la situazione peggiori, l’azienda hanno già puntato gli occhi sui mercati della Turchia e dei paesi europei, che non presentano casi di comparsa di virus. La modifica dei mercati per la fornitura di materie prime aumenterà il costo.

Alban Zusi, presidente del Centro di Esportazione Albanese, ha spiegato alla rivista economica albanese Monitor che le importazioni di linee di produzione dalla Cina saranno sospese fino a metà marzo. Zusi ha dichiarato che a causa della chiusura delle fabbriche in Cina, gli investimenti delle imprese arriveranno con un ritardo di due mesi.

“Per due mesi, le fabbriche in Cina sono state praticamente chiuse e qualsiasi investimento è stato rinviato. Le fabbriche con la Cina dovrebbero aprire a metà marzo “.

Secondo il capo del centro di esportazione, la situazione aggravata con la Cina costringerà l’azienda a importare da altri mercati, con un costo più elevato.

“L’effetto sarà quello dell’aumento dei costi che potrebbero che potrebbero verificarsi a causa della sostituzione della Cina con altri paesi europei, tra cui la Turchia. Si troveranno dunque nuovi mercati per l’acquisto di beni di consumo, che possono costare di più. In quanto alle lenee produttive, coloro che hanno ordinato e inviato denaro dovranno aspettare di concludere l’affare quando la situazione cambierà. Gli altri che non possono aspettare potrebbero cambiare la destinazione, rivolgendosi ad altri mercati per acquisto dei beni importati. Non compreranno in Cina, compreranno in altri paesi a costi più alti.

Per quanto riguarda le relazioni commerciali con l’Italia, con l’aumento dei casi di coronavirus, secondo Zusi, ha avuto l’effetto di ridurre i contatti diretti tra imprenditori. “I contatti sono indispensabili, per far circolare merci “, ha detto Zusi.

Coronavirus in Albania, aggiornamenti del 7 marzo

Nessun caso di contagio si è verificato in Albania.

I test su un caso sospetto che riguarda una donna di 50 anni, di Lushnja ma arrivata dall’Italia (Padova) ha dato esiti negativi. La signora in questione aveva problemi respiratori e febbrili con chiari segni di influenza, ma per evitare qualsiasi sospetto di infezione da coronavirus, dato che era venuta anche dalla vicina Italia è stata mandata a Tirana per sottoporsi al test.

