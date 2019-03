L’industria automobilistica va sempre più ampliandosi in Albania: i tedeschi della ‘Forschner’ hanno costruito la loro terza fabbrica nel paese, mentre ‘PSZ Albania’ opera da anni nel territorio albanese. A queste si sono aggiunte i francesi della ‘Delmon Group’ – con una fabbrica ad Elbasan – e i coreani della ‘Yura’, con quest’ultimi che, dopo un’epopea di due anni, sono pronti a stabilirsi a Fier.

Le aziende hanno comunicato la loro volontà di creare un rapporto a lungo termine con l’Albania, ora spetta al governo saper trarre beneficio da questa possibilità.

Perché l’Albania

Il basso costo della manodopera, la posizione geografica favorevole e la saturazione dei mercati dell’industria automobilistica dei paesi dell’area, sono i fattori principali che stanno spingendo gli investitori stranieri a tuffarsi nel mercato albanese.

Dopo i tedeschi della ‘Forschner’ e ‘PSZ Albania’ – che operano da anni nel paese – anche il gruppo francese ‘Delmon’ ha esportato il suo mercato in Albania, dove opera da un anno ad Elbasan. A queste società è seguita la coreana ‘Yura’, che ha stipulato un contratto con il governo albanese qualche settimana fa.

Al di là delle peripezie che ha dovuto affrontare quest’ultima per entrare nel mercato albanese (un investimento iniziale di 6,5 milioni di euro che creerà 516 nuovi posti di lavoro), l’industria albanese sembra esser arrivata in un crocevia molto importante. L’Albania ha una grande possibilità che se sfruttata a dovere, potrà permettere a queste aziende di ampliarsi ancora di più, aiutando in questo modo il mercato del lavoro del paese.

Yura Corporation

L’azienda coreana ‘Yura Corporation’ – che fabbrica pezzi per la KIA e la Hyundai – ha mostrato per la prima volta interesse per il mercato albanese nel 2017. Da quel momento, i rappresentanti della compagnia hanno dovuto affrontare ritardi e problematiche nelle procedure, che hanno messo a forte repentaglio il progetto.

A novembre dello scorso anno il rappresentante del gruppo, Lukas Nam, aveva affermato che la burocrazia incontrata aveva creato problemi alla realizzazione del progetto, ma, fortunatamente, la situazione si è conclusa con un lieto fine.

Il ministero dell’economia albanesi ha reso noto di aver autorizzato l’affitto demaniale del terreno in cui sorgerà la fabbrica: si tratta di una superficie di 4,9 ettari a Zhupan, nei pressi di Fier. Inoltre, il ministero ha comunicato che – in base al piano a lungo termine della società coreana – Yura Corporation aprirà anche un altro stabilimento in futuro, per circa 4.000 posti di lavoro totale.