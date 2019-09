Cosa può spingere le esportazioni di frutta e verdura verso i mercati europei? Gli standard e le certificazioni di sicurezza alimentare sono sicuramente il primo passo.

E’ questo quanto fatto dall’impresa agricola esportatrice di Lushnjë “Doni Fruit”, la quale – attraverso la mediazione di “RisiAlbania” – ha ottenuto la certificazione GLOBALG.AP da “Sativa”, un ente di certificazione accreditato a livello internazionale.

I certificati sono stati assegnati il 13 settembre durante una cerimonia organizzata presso lo stabilimento di “Doni Fruit”, alla quale hanno partecipato il ministro albanese per la protezione dell’imprenditoria, Eduard Shalsi, e il vice-capo della missione dell’ambasciata svizzera in Albania, Patrik Meier.

“Il nostro progetto svizzero ‘RisiAlbania’ supporta gli esportatori come “Doni Fruits” nel gestire gli standard di GlobalG.AP, una garanzia per la sicurezza alimentare e per condizioni di lavoro sicure per i dipendenti.

Gli esportatori si assicurano così contratti con acquirenti dall’UE, il che a sua volta significa un rapporto più forte e affidabile con gli agricoltori fornitori e più posti di lavoro per i giovani,, per soddisfare la crescente domanda in Svizzera e nei mercati dell’UE di prodotti rispettosi dell’ambiente “- ha dichiarato Patrik Meier.

Anche il ministro Shalsi si è congratulato con l’impresa e i suoi 58 agricoltori per il risultato raggiunto:

“Questo risultato rappresenta un’opportunità da perseguire per altre aziende e agricoltori in Albania, e posso assicurarvi che il governo albanese supporterà gli agricoltori e gli esportatori con una maggiore consapevolezza sulla certificazione del gruppo GlobalG.AP.” – ha affermato il ministro.

Questa è la prima volta che la certificazione del gruppo GLOBALG.AP viene fornita a un esportatore con un così grande gruppo di agricoltori albanesi.

“La ragione per cui abbiamo avviato questa impresa è stata la domanda del mercato internazionale di prodotti certificati. Avevamo informazioni sulla certificazione GlobalG.AP, ma avevamo paura di iniziare questo processo. Grazie ai nostri partner RisiAlbania e Albinspekt siamo riusciti a ricevere la certificazione, un grande risultato per la nostra azienda.” – ha dichiarato Ejup Ahmeti, amministratore delegato dell’azienda.

RisiAlbania

RisiAlbania, un progetto dell’Agenzia svizzera per lo sviluppo e la cooperazione realizzato da Helvetas Swiss Intercooperation and Partners Albania, sta supportando gli esportatori nella gestione e nell’ottenimento della certificazione del gruppo GlobalG.AP.

Ottenendo la certificazione, gli esportatori albanesi accedono a mercati di valore più elevato e assicurano migliori contratti con gli acquirenti. RisiAlbania ha supportato dai primi esportatori nell’ottenimento della certificazione del gruppo GlobalG.AP in Albania: la prima certificazione è arrivata nel 2018 quando TomatoAL, un’impresa esportatrice con sede a Berat, ha ottenuto con successo la certificazione del gruppo GlobalG.AP per un gruppo iniziale di 16 agricoltori.

Le loro esportazioni verso i mercati europei sono aumentate del 30% durante il primo anno, aumentando l’interesse di altre aziende e agricoltori per ottenere la certificazione del gruppo. “Doni Fruits” oggi ha seguito l’esempio con un gruppo più ampio di agricoltori e materie prime più certificate.