Brand Albania, un nuovo catalizzatore per il Paese delle Aquile

Il mercato albanese avrà presto un marchio nazionale in sostegno dello sviluppo dell’agrobusiness e del turismo.

Il Governo, in collaborazione con varie organizzazioni, promuoverà prodotti domestici di altissima qualità al fine di sviluppare l’economia e il turismo.

Questo sarà realizzato attraverso il progetto “Brand Albania”, che mira a creare un autentico marchio albanese.

Durante la presentazione del progetto, sostenuto da USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale) e Creative Business Solutions, il ministro del Turisimo albanese Blendi Klosi ha sottolineato come questa iniziativa si fondi sulla protezione e la promozione del prodotto albanese come sviluppo del turismo nel paese:

“Questo è un impegno concreto di tutte le istituzioni per rendere l’Albania una destinazione turistica particolare e che permanga nel tempo; per questo è fondamentale che nei poli di sviluppo turistico vengano commercializzati prodotti autentici albanesi. “Brand Albania” sarà in linea con le caratteristiche e i prodotti delle aree designate per lo sviluppo del turismo.” – ha dichiarato Klosi

Katherine Johnson, rappresentante di USAID in Albania, ha proseguito affermando che “il progetto “Brand Albania” ha un ruolo importante nell’agricoltura e nel turismo verso un maggiore sviluppo dell’economia albanese. Questo progetto creerà una squadra nazionale in modo da unificare un marchio per i prodotti agricoli albanesi autentici. Questa iniziativa ci aiuterà a certificare e ad aumentare la qualità dei prodotti”.

Sette istituzioni pubbliche e private coordineranno il lavoro per l’implementazione del progetto “Brand Albania”, che fungerà da catalizzatore per l’agricoltura e il turismo, attraverso la promozione di caratteristiche uniche, di qualità e di autentici prodotti agricoli albanesi selezionati utilizzandoli come “ambasciatori” del turismo.

L’agenzia per lo sviluppo rurale apre le porte agli agricoltori per promuovere i loro prodotti albanesi.

Il progetto, attraverso una sovvenzione di 500.000 dollari da parte della REG, fornirà assistenza tecnica diretta al settore privato, incoraggiando il sostegno e la cooperazione con il Governo albanese per creare “Brand Albania”.