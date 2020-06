La nuova banconota da 10.000 lek, il taglio dal più alto valore emesso fino ad oggi dalla Banca d’Albania, verrà messa in circolazione a partire dall’ultimo trimestre del 2020.

Lo scorso anno, la Banca d’Albania aveva presentato la nuova serie di banconote composta da sei tagli: 200, 500, 1000, 2000, 5000 e per la prima volta quello da 10.000 lek.

Le nuove banconote da 200 e 5000 lek sono state introdotte a partire dal 30 settembre 2019, mentre a fine 2020 toccherà a quelle da 1000 e 10.000 lek. Nel 2021, invece, toccherà alle nuove banconote da 2000 lek per poi concludere nel 2022 con la messa in circolazione delle nuove banconote da 500 lek.

Le novità della nuova serie

Il nuovo taglio da 10.000 lek non è stato ancora presentato al pubblico ma, come era stato anticipato lo scorso anno dal governatore della Banca d’Albania, Gent Sejko, durante la cerimonia di presentazione della nuova serie di banconote, il suo design è stato già scelto e sarà dedicato all’inno nazionale albanese e al noto poeta albanese Asdreni.

Secondo quanto riferito dalla Banca d’Albania, inoltre, la nuova serie dispone di un miglioramento degli elementi di sicurezza che ha reso possibile produrre banconote sofisticate molto difficili da contraffare, e per la prima volta avrà una banconota in polimero – materiale plastico che rappresenta un’innovazione nell’industria della produzione di banconote dato che è più resistente rispetto alla carta – quella da 200 lek.

L’attuale serie di banconote, che verrà gradualmente sostituita nei prossimi anni, è stata messa in circolazione nel 1996, fatta eccezione per il taglio da 2000 lek introdotto per la prima volta nel 2008. Nel 2011, venne apportata un’ulteriore modifica alla serie con la “trasformazione” da banconota a moneta del taglio da 100 lek.

La Banca d’Albania avviserà a tempo debito il pubblico riguardo le scadenze del corso legale della vecchia serie di banconote, le quali tuttavia continueranno a conservare il loro valore anche oltre scadenza e potranno essere scambiate con le nuove per lo stesso valore.