La Banca d’Albania è attesa a rafforzare le regole di supervisione per le banche e gli istituti finanziari non bancari in modo da monitorare partner e azionisti delle banche e degli altri istituti finanziari, mentre nuove misure di controllo verranno adottate e implementate per gli azionisti che applicano per nuove licenze.

Durante la sua ultima riunione esecutiva, come riportato anche dai media albanesi, la Banca d’Albania ha annunciato di aver adottato un pacchetto di regolamentazioni per implementare le raccomandazioni del Moneyval Expert Report sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e sul finanziamento al terrorismo.

Attraverso questi cambiamenti, un’enfasi maggiore viene data dalla Banca d’Albania all’attuale processo di monitoraggio di azionisti e partner di banche e istituti finanziari non bancari, così come di organi esecutivi di questi istituti nonché di associazioni di risparmio e prestiti.

Il pacchetto include cambiamenti nella regolamentazione sulla licenza e l’attuazione di attività da parte di banche e rami di banche straniere in Albania, istituti finanziari non bancari, associazioni di risparmio e prestiti e i loro sindacati, uffici di cambio valuta etc. Allo stesso modo sono previsti cambiamenti nella regolamentazione “sul controllo del rischio nelle attività di istituti finanziari non bancari” in termini di prevenzione di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo.

Gli emendamenti approvati consistono principalmente in misure atte a rafforzare i requisiti della Banca d’Albania per gli enti finanziari che applicano per una licenza e per gli enti (e gli azionisti) già in possesso di una licenza durante il processo di un influente cambiamento partecipativo e/o una riorganizzazione legale. Durante la sua ultima riunione, la Banca ha adottato anche diversi atti sotto il Piano Inter-Istituzionale per le misure di riduzione dei prestiti non performanti.

Uno dei principali atti adottati è stato il regolamento “sui trattamenti extra-giudiziali delle banche e dei debitori in difficoltà finanziaria”, conosciuto anche come “l’approccio di Tirana”, la stesura del quale rientra nella cornice del raggiungimento degli impegni della Banca d’Albania nel Piano Inter-Istituzionale. Questo regolamento è stato preparato in stretta cooperazione con esperti della Banca Mondiale (all’interno del progetto FinSAC ) e rappresenta la conclusione di un pacchetto di misura intraprese dalla Banca d’Albania per indirizzare i prestiti non performanti nel paese.

Il nuovo regolamento si concentra sulla facilitazione del recupero finanziario da parte di debitori di lungo termine i quali sono esposti a più di una banca. Lo stesso regolamento prevede la creazione di una piattaforma comune tra le banche per trovare soluzioni sostenibili per il debitore. L’altro cambiamento adottato nell’area del contro del rischio creditizio è la riduzione del periodo di deprezzamento dei prestiti persi dalle banche e il rafforzamento dei criteri di ristrutturazione del credito dalle banche, prendendo in considerazione le pratiche seguite negli stati membri dell’Unione Europea.

Link al sito ufficiale della Banca d’Albania