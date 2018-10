Banca d’Albania: le ricchezze degli albanesi diminuite di 231 milioni di euro

Le ricchezze finanziarie delle famiglie albanesi sono diminuite di circa 231 milioni di euro (29 miliardi di lek) nel primo semestre di quest’anno, danneggiata dall’effetto devastante del deprezzamento dell’euro nei confronti del lek.

I dati

I dati sono riportati dalla Banca d’Albania, secondo la quale, a giugno di quest’anno, il valore delle attività finanziarie di proprietà albanese è sceso a circa 8,8 miliardi di euro ( 1110 miliardi di lek) dagli 11,1 miliardi di euro (1139 miliardi di lek) che erano stati fatti registrare nel primo semestre dello scorso anno.

Le cifre si riferiscono principalmente ai soldi che le famiglie albanesi hanno risparmiato in depositi bancari, titoli di stato, fondi di investimento o pensioni private.

I dati, inoltre, evidenziano come il maggior calo delle ricchezze delle famiglie sia arrivato dai depositi di valuta estera. Quest’effetto deriva principalmente dal deprezzamento dell’euro nei confronti del lek, in quanto i soldi che gli albanesi hanno risparmiato in euro ora hanno meno valore se convertiti in lek.

Tuttavia, oltre al deprezzamento dell’euro, la ricchezza finanziaria in generale degli albanesi è andata in calo. Sempre secondo la Banca d’Albania, i depositi finanziari delle famiglie albanesi sono diminuiti di circa 85 milioni di euro (10,7 miliardi di lek).

Dato che testimonia come le famiglie albanesi abbiano toccato i propri risparmi a causa spesso di scarse entrate oppure, in alternativa, hanno indirizzato i risparmi verso altre forme di investimento.

La discesa dell’euro

Pur stabile nelle ultime settimane, il valore dell’euro ha subito un notevole deprezzamento da Gennaio ad oggi. Circostanza che ha costretto la Banca d’Albania ad intervenire, nel tentativo di frenare l’eccesso di euro.

Le operazioni di acquisto di valuta non sono state ancora completamente rivelate, ma è certo che la banca centrale d’Albania ha convertito in estate in valuta nazionale un prestito di 118 milioni di euro erogato alla rete elettrica statale in Albania, KESH, dalla BERS di Londra (leggi articolo)