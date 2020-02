Il Governatore della Banca d’Albania, Gent Sejko ha tenuto un incontro ufficiale con il nuovo ambasciatore italiano in Albania, S.E Fabrizio Bucci, presso la sede della Banca d’Albania.

I colloqui si sono concentrati principalmente sull’andamento dell’economia e del sistema bancario albanese, promuovendo le potenzialità dell’Albania, le relazioni economiche bilaterali e il processo di integrazione europea dell’Albania.

Durante l’incontro, il governatore Sejko ha informato Bucci sugli sviluppi finanziari nel paese, affermando che il sistema bancario albanese è liquido, capitalizzato e con buoni indicatori di redditività. Anche i principali indicatori della salute del settore bancario stanno migliorando, dove i crediti in sofferenza sono scesi al livello storico dell’8,4% a dicembre 2019.

Concentrandosi sulle prestazioni economiche del Paese, il Governatore Sejko ha sottolineato che il tasso di crescita ha continuato a essere positivo, l’occupazione aumentata, i saldi interni ed esterni del Paese rafforzati. La Banca d’Albania ha fornito il contributo necessario, agevolando la politica monetaria a sostegno della crescita economica sostenibile e garantendo la stabilità macroeconomica del paese.

Il Governatore ha inoltre affermato che la Banca d’Albania rimane un’istituzione pienamente impegnata ad allinearsi al quadro giuridico, regolamentare e operativo come quello del Sistema europeo di banche centrali, nonché a soddisfare le priorità derivanti dalle misure adottate dalla Banca d’Albania per favorire il processo di integrazione europea.

Da parte sua, l’ambasciatore italiano ha elogiato la Banca d’Albania come una delle principali istituzioni del paese.

Bucci ha sottolineato l’importanza dei progetti congiunti tra la Banca d’Albania, Banca d’Italia e la Banca centrale europea, con l’obiettivo di sviluppare ulteriormente la capacità istituzionale e contribuire al ravvicinamento delle norme europee e ad accelerare il processo di integrazione.

Entrambi gli interlocutori hanno condiviso l’opinione secondo cui tali negoziati dovrebbero servire da fattore di sviluppo e come garanzia aggiuntiva per i futuri investitori nazionali ed esteri. L’altro argomento in cui si sono soffermati è stato il proseguimento e l’ulteriore approfondimento delle riforme strutturali, un fattore molto importante per lo sviluppo a lungo termine e sostenibile del paese.

Ambasciatore d’Italia Fabrizio Bucci ha inoltre sottolineato il ruolo delle rimesse e l’importanza di rafforzare ulteriormente la cooperazione economica tra i due paesi al fine di incentivare gli investimenti esteri in Albania.

Il governatore Sejko ha elogiato la proficua collaborazione tra la Banca d’Albania e la Banca d’Italia, dove finora sono stati sviluppati progetti congiunti, in particolare l’attuazione del progetto di gemellaggio “Rafforzare la capacità della Banca d’Albania nel quadro del ravvicinamento con la legislazione dell’Unione europea”, uno strumento di assistenza preadesione (IPA II).

