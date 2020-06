Il premier Edi Rama e il ministro dell’Economia e delle Finanze Anila Denaj hanno partecipato oggi all’inaugurazione del nuovo stabilimento aperto a Fier, dalla Yura Corporation.

Si tratta di un investimento di 1 miliardo di Lek e le trattative tra la società coreana e il governo albanese sono durate per più di un anno.

Secondo il ministro Denaj, l’obiettivo dell’azienda è l’impiego di 2.000 dipendenti entro il 2023, mentre l’attività è iniziata con 567 lavoratori.

Yura Corporation è un produttore di cablaggi e altri prodotti simili per automobili. Per almeno mezzo secolo è stata questa la sua attività, arricchita ultimamente con l’esperienza del supporto tecnologico sulle auto ecologiche e il loro futuro.

Grazie alla fama Yura Corporation sui mercati internazionali, il Ministro nel suo intervento ha sottolineato l’opportunità data all’Albania per attirare futuri investimenti esteri:

“Yura Corporation sarà il nostro ambasciatore per portare un incremento degli investimenti esteri in Albania. Nel 2011 abbiamo raggiunto il livello più elevato di investimenti diretti e solo quest’anno abbiamo raggiunto i 232 milioni di euro.” ha detto il Ministro

Secondo il Ministro, questo è anche un primo segnale di ottimismo per la ripresa dell’economia albanese dopo l’emergenza COVID-19, mentre i dati sull’occupazione e sull’agricoltura mostrano che la situazione sta migliorando significativamente.

Ci sono 15.000 nuove imprese registrate, con una tendenza al rialzo. Abbiamo un aumento del 15% delle esportazioni nel settore agricolo. Questo fatto deve essere preso in considerazione. “

Il primo ministro Rama, nel frattempo, nel suo intervento ha sottolineato l’aiuto che l’esperienza di una grande società come Yura offre al mercato albanese, animando l’economia:

Secondo il capo del governo, dopo la conversazione con i dirigenti dell’azienda, gli è stato assicurato che i lavoratori non saranno sfruttati, ma continueranno ad avere spazio per aumenti salariali e crescita personale:

“Gli aumenti salariali saranno intensificati in base al beneficio dell’esperienza. Se all’inizio è ai livelli minimi, in base all’esperienza aumenterà del 30% e se il volume di produzione aumenta, aumenterà anche il compenso in modo significativo.



Perché la filosofia dell’azienda non è quella di sfruttare, ma di creare una comunità di cui ognuno si sente parte di essa”.