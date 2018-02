Albania: come tutelare il proprio brand sulla rete

AKEP, l’autorità per le comunicazioni elettroniche e postali (l’analogo di AGCOM in Italia) ha notificato a tutte le imprese operanti nel territorio albanese la possibilità di registrare i loro nomi con l’estensione .al

AKEP ritiene che sia vantaggioso per le entità beneficiarie, le persone giuridiche, le persone fisiche, le organizzazioni no profit ecc., le quali hanno interessi economici e sociali in Albania, registrare questi nomi sotto i domini .al, .com.al, org.al e net.al.

La registrazione di un nome a dominio .al consente di proteggere il proprio nome, brand o marchio registrato in Albania. Pertanto l’estensione .al è consigliata anche a coloro che vogliono salvaguardare il proprio marchio in Albania e che necessitano pertanto di un servizio di brand protection online

Esempio di un conflitto recente con i domini .al

Ma il processo ha già creato qualche problema. L’amministratore ed editore del noto giornale albanese ‘Koha Jone’, in data 14.12.2017, ha, infatti, evidenziato ad AKEP l’impossibilità di assicurarsi i diritti del proprio nome sotto il dominio.al (kohajone.al) poiché era stato già attribuito illegalmente e abusivamente ad un’altra persona da AKEP. Un paradosso anche perché Koha Jone costituisce un marchio registrato ai sensi della legge albanese n.9947 in data 07/07/2008.

AKEP ha sottolineato come questo caso non sia l’unico isolato ma una situazione già vista con altre compagnie e marchi ben noti. Un fatto molto preoccupante che non permette a queste compagnie e marchi di ottenere il diritto di possesso sotto il dominio.al che legalmente spetterebbe loro.

Tutto questo porta alla necessità di rivedere alcune delle regole stabilite nel regolamento n.02/2008, come quelle sulla procedura per selezionare un nome di dominio, quelle sulla risoluzione delle controversie o quelle sulla chiusura di un dominio stesso registrato abusivamente.

AKEP, quindi, prevede un altro periodo transitorio (chiamato ‘periodo Sunrise’) per consentire ai soggetti e alle imprese di registrarsi come nomi di dominio.al; nomi che sono noti ad AKEP per la loro attività svolta e per essere registrati ai sensi della legislazione in vigore negli uffici, nelle istituzioni, nelle autorità come il ‘Centro Nazionale del Business (QKB)’ e che hanno depositato documenti ufficiali per la protezione dei diritti industriali e di nomi specifici.

Estensioni: .al .com.al .net.al org.al

Area Geografica: Europa

Paese: Albania

Stato: Attivo

Anno d’introduzione: n.d.

Periodo di registrazione: 1,2,3,4,5 anni

Registro Competente: AKEP

A chi si rivolgono i domini .al?

I domini .al si rivolgono a tutti coloro che hanno interessi economici in Albania.

Ci sono restrizioni per registrare un dominio .al?

Il nome a dominio non deve essere immorale secondo i canoni in Albania.

E’ possibile trasferire un dominio .al?

Si, il trasferimento dei domini .al è possibile.

E’ attivabile il servizio di Whois Privacy sui domini .al

Al momento non è possibile attivare il servizio di whois privacy sui domini.al