La pandemia del COVID-19 ha frenato l’attività economica in Albania, così come in tutti i paesi del mondo, ad un ritmo senza precedenti.

L’apice di questo trend negativo – come riportato dalla rivista economica albanese Monitor – è stato raggiunto nel mese di aprile, con almeno 60.000 persone che hanno perso il posto di lavoro.

Le vendite, le esportazioni, i consumi e gli investimenti hanno fatto registrare un calo a due cifre, mentre il debito dei settori pubblico e privato è andato crescendo a ritmi allarmanti. Le prime settimane post quarantena hanno dimostrato che la ripresa dell’economia sarà un processo lento e difficile, anche se attualmente è impossibile definire con precisione come e attraverso quali scenari passerà la ripresa dell’economia del Paese delle Aquile.

In questo senso, le istituzioni finanziarie internazionali, quelle locali e i rappresentanti dei principali settori dell’economia hanno costruito diversi scenari, dal più ottimistico, che prevede una ripresa economia già dal prossimo anno, a quello più pessimistico, che prevede un impatto negativo del COVID-19 sull’economia per oltre cinque anni.

Lo scenario migliore: crescita del 8% nel 2021

Il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale – nelle proiezioni di aprile – prevedevano una decrescita del 5% per l’economia albanese nel 2020 e una ripresa rapida del 8% nel 2021.

Secondo questo scenario, dopo il drastico calo dell’economia causa COVID-19 quest’anno, seguirà un boom temporaneo di domanda nel 2021 che favorirà la ripresa del settore. I consumi e gli investimenti torneranno a ritmi ancora più frenetici (tutti vorranno recuperare il tempo perso durante la quarantena) favorendo in questo modo il ripristino di tutti i posti di lavoro andati persi negli ultimi mesi.

Un’analisi che sembra essere molto ottimistica data l’attuale situazione. Il nuovo aumento di contagi a numeri che non erano stati raggiunti neanche durante il picco della pandemia ha aumentato la mancanza di fiducia nell’economia, che molto probabilmente rifletterà quest’andamento per molto tempo a venire.

Lo scenario reale: crescita del 4% nel 2021

Lo scenario più vicino alla realtà attuale è quello pubblicato dalla Commissione Europea. L’analisi dell’UE prevede per l’Albania una decrescita economica del 5% nel 2020 e una crescita del 4,2% nel 2021.

Nello specifico, la Commissione Europea prevede un calo quest’anno di almeno il 4,2% nel settore dei consumi, del 7% negli investimenti e del 25% nelle esportazioni; allo stesso modo, anche il settore turistico farà registrare trend negativi. Questo scenario, inoltre, prevede la perdita definitiva della mancata produzione durante la pandemia ma anche un presto ritorno dell’economia al momento pre-Covid una volta eliminate le restrizioni.

Tuttavia, per le istituzioni albanesi anche questa sembra essere una possibilità molto ottimistica: secondo le loro stime, infatti, la ripresa economica del paese avrà bisogno di un minimo di due anni.

Un altro scenario reale: ripresa in 2-3 anni

Secondo la Banca Centrale d’Albania, le perdite provocate dal COVID-19 verranno assorbite dall’economia albanese nei prossimi due o tre anni. Quest’analisi, leggermente pessimistica ma molto vicina alla realtà del Paese della Aquile, tiene in considerazione il fatto che le conseguenze negative della pandemia si prolungheranno ben oltre la fine delle restrizioni.

Secondo questo scenario, l’economia albanese farà registrare una crescita del 2% nel 2021 e nel 2022 (la metà rispetto a quanto pronosticato dalla Banca d’Albania nelle proiezioni pre-Covid) accompagnata da una graduale ripresa del PIL.

Lo scenario peggiore: ripercussioni sull’economia per diversi anni

Lo scenario peggiore prevede ripercussioni sull’economia dell’Albania per i prossimi 5-6 anni, ma è preso in considerazione dagli istituti internazionali e locali soltanto come caso estremo. E’ quasi impossibile, infatti, che questo scenario possa realizzarsi visto che prende in considerazione un lunghissimo periodo di quarantena e che l’economia ha comunque già dato segni di ripresa.

Quest’analisi, inoltre, tiene conto del fatto che gli effetti della pandemia sul PIL sono permanenti: la mancanza di investimenti durante la quarantena, la revisione delle catene di approvvigionamento globali, il cambiamento permanente della politica fiscale e il rallentamento della crescita della produttività spingono – secondo questo scenario – la traiettoria del PIL a un livello inferiore rispetto alle aspettative. Un’ipotesi che fortunatamente non rispecchia la situazione attuale dell’economia nel Paese delle Aquile.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in lingua albanese su monitor.al