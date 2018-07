L’Albania è 13esima al mondo per il prezzo del petrolio più alto

L’Albania è negli ultimi tre posti in Europa per quanto riguarda lo sviluppo economico, ma c’è un indice dove compete con le economie più ricche del pianeta, ovvero l’alto prezzo del petrolio.

Secondo ‘Global Petrolum Prices’, infatti, attualmente l’Albania è al 13esimo posto per il prezzo del petrolio più alto al mondo. I cittadini albanesi pagano di media 1,42 euro (178 leke) per un litro di petrolio, mentre d’altra parte paesi più sviluppati come Germania, Olanda e Austria, il prezzo è nettamente inferiore; la causa di tutto ciò, secondo l’Associazione degli Idrocaburi, è del governo.

“Poiché il sistema di tassazione utilizzato ora sul petrolio è tra i più alti al mondo e abbiamo alcune tasse specifiche che non vengono applicate in altri paesi. Per questo, il prezzo alto deriva dalla tassazione inclusa nel servizio di compra-vendita.” – dice Luigj Aliaj, dell’Associazione Idrocarburi.

Per ogni litro di carburante, che come detto viene pagato 1,42 euro, più di 0,80 euro vanno al governo, mentre la parte rimanente è il costo effettivo del petrolio. Questa comporta che il prezzo del petrolio non scenda mai, anche se si dovesse arrivare in una situazione ipotetica nella quale il petrolio in borsa venga venduto gratuitamente.

“Il prezzo del petrolio che viene pubblicato quotidianamente dalle borse internazionali include il trasporto, le spese, i costi di distribuzione e dei ricavi delle compagnie, e si aggira sui 0,55-0,60 euro; tutto il resto è tassazione.” – continua Luigj Aliaj.

Ma nonostante questo pesante fardello, il governo continua ad aggiungere tasse sul petrolio, anche attraverso concessioni. Una nuova tassa è in arrivo molto presto:

“Adesso si sta preparando una tassa che passerà al privato, per il controllo delle pompe di benzina. Sarà un’ulteriore spesa aggiuntiva al prezzo del carburante.” – conclude Luigji Aliaj.

Molti esperti ritengono che l’elevato prezzo del carburante ha danneggiato non poco l’economia del paese, facendo sì che gli impresari albanesi siano meno competitivi rispetto ai paesi limitrofi, dove il petrolio costa di meno come in Macedonia, dove il prezzo del petrolio è di circa 1,04 euro.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in albanese sul Quotidiano Shqip dal titolo “Shqipëria, e 13 në botë për çmimin më të lartë të naftës”