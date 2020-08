Nel primo trimestre del 2020 l’economia albanese ha fatto registrare una perdita di circa 400 milioni di euro a causa delle conseguenze della pandemia COVID-19 e del tragico terremoto dello scorso novembre.

Il dato, pubblicato dall’Ufficio Statistico dell’Unione Europea (Eurostat), riferisce che il Prodotto Interno Lordo (PIL) dell’Albania sia sceso a 3 miliardi di euro dai 3,4 miliardi del primo trimestre del 2019, raggiungendo il livello più basso dal primo trimestre del 2018.

Secondo i dati dell’istituto di statistica albanese (INSTAT), invece, il PIL nazionale ha fatto registrare un calo del 2,52% rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

I settori in difficoltà

Il sisma dello scorso anno e il lockdown imposto causa COVID-19, hanno messo l’economia albanese in grande difficoltà. Il settore che ha subito maggiormente le conseguenze di questi tragici eventi (in particolare del terremoto) è quello edile, che ha fatto registrare un -1,52% rispetto ad un anno fa.

I mesi di lockdown, invece, hanno influenzato in negativo le attività di commercio, trasporti, alloggi e ristorazione (-0,58%), seguito dalle attività professionali e amministrative (-0,55%). Tuttavia, per questi settori la decrescita più significativa verrà fatta registrare nel secondo trimestre di quest’anno data la chiusura delle attività nei mesi di aprile e maggio.

La pandemia COVID-19 ha influenzato negativamente anche l’industria estrattiva e di trasformazione (-0,45%), delle attività finanziarie e assicurative (-0,16%) e l’industria dell’informazione e della comunicazione (-0,15%). L’unico settore che ha fatto registrare un aumento in questo primo trimestre del 2020 è quello agricolo (+ 0,71%).

Secondo il bilancio annuale revisionato dal governo albanese, la perdita economica complessiva del Paese delle Aquile causa COVID-19 dovrebbe ammontare a circa 1,8 miliardi di euro.

Lo scorso anno, infatti, il bilancio per il 2020 prevedeva un PIL di circa 14,5 miliardi di euro mentre quello più recente revisionato dal governo albanese prevede un PIL di 12,7 miliardi di euro. In totale, l’Albania dovrebbe far registrare una perdita economia del 4,2% rispetto allo scorso anno.