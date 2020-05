Le entrate nel bilancio statale sono calate dal blocco dell’industria estrattiva petrolifera, nonché la mancanza di consumi, per un valore che raggiunge i 2,5 miliardi di lek.

Il direttore degli Idrocarburi Ilia Gjermani, nella riunione della Task Force tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture, ha affermato che il calo dei prezzi delle azioni e il calo della domanda di consumo durante la pandemia hanno colpito significativamente l’attività produttiva.

Il vicedirettore delle dogane Ylber Karanxha ha aggiunto che le entrate doganali a seguito di questa pandemia sono state ridotte di i 2,3 miliardi di lek.

“La direzione generale delle dogane ha dovuto far fronte a una significativa mancanza di entrate dal settore degli idrocarburi e la mancanza di entrate raggiunge la cifra di 2,3 miliardi di lek. La situazione ha influito negativamente sul calo dei consumi.

È per questo che solo per il periodo marzo-aprile abbiamo esportato circa 24 mila tonnellate in meno rispetto allo scorso anno, mentre a febbraio le esportazioni sono state di 6 tonnellate in più rispetto al 2019. I ricavi delle accise sono diminuiti di 1 miliardo di lek, e l’IVA di 600 milioni di lek”, ha affermato Karanxha.