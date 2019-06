Il prossimo autunno la Banca Centrale d’Albania metterà in circolazione la nuova serie di banconote, con le prime che saranno quelle da 200 e 5000 lek per poi gradualmente includere tutte le altre.

Virjon Lalollari, direttore del dipartimento di emissione della Banca d’Albania, ha affermato in un’intervista a Top Channel che la serie di banconote attuale verrà sostituita perché ha più di venti anni, mentre le nuove banconote conserveranno le stesse tematiche ridisegnate in un nuovo formato.

Cosa cambierà nelle nuove banconote

Tuttavia, la cosa più importante è che con l’introduzione della nuova serie di banconote aumenteranno gli standard di sicurezza:

“La nuova serie di banconote varia dall’attuale in quattro aree principali. In primis quella della sicurezza: il miglioramento degli elementi di sicurezza ha reso possibile produrre banconote sofisticate, molto difficili da contraffare.“ – ha dichiarato Lalollari.

Le prime ‘bozze’ delle nuove banconote sono tenute in segreto dalla Banca d’Albania per ragioni di sicurezza, mentre all’estero è iniziato il processo di stampa delle nuove valute cartacee, le quali verranno presentate al pubblico dalla stessa Banca d’Albania attraverso un evento appositamente dedicato.

Per il direttore del dipartimento di emissione della Banca, la nuova serie di banconote in programma inizierà ad essere introdotta nel prossimo autunno, dato che attualmente sono in processo di stampa.

Inoltre, nei programmi della Banca d’Albania c’è l’introduzione – a partire del prossimo anno – della banconota da 10.000 lek, che sarà quella dal valore più grande che verrà utilizzata nel Paese delle Aquile. Il design verrà dedicato all’inno nazionale e alla figura di Asdren.

La novità più a breve termine, tuttavia, riguarda le monete da 10 lek che a partire dal prossimo 25 giugno verranno sostituite – come riporta Sot – con una nuova serie, la quale avrà lo stesso aspetto, dimensione e peso dell’attuale ma che differirà in anno di emissione e nelle parole Lekë e Shqipërisë (verranno scritte con la Ë e non con la E)