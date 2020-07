Dal 1° gennaio 2021 le piccole imprese con un fatturato fino a 14 milioni di lek saranno esenti dall’imposta semplificata sull’utile del 5%.

Nella riunione del governo albanese sono state approvate le modifiche al progetto di legge su “l’imposta sul reddito”, intenta a ridurre l’imposta sui profitti delle piccole imprese nella fascia di fatturato da 5 milioni di lek all’anno a 14 milioni di lek all’anno.

In base alle modifiche, queste aziende a partire dal prossimo anno non pagheranno l’imposta semplificata del 5% sugli utili. Per le imprese in Albania con un fatturato di oltre 14 milioni di lek all’anno, l’imposta sui profitti rimarrà invariata del 15%.

Fino ad ora, le aziende con un fatturato annuo compreso tra 0 e 5 milioni di lek pagavano l’imposta sul profitto pari a zero, mentre le aziende tra 5 e 14 milioni di lek avevano un’imposta semplificata del 5%.

Secondo i dati INSTAT(Istituto delle statistiche dell’Albania), nel 2018 c’erano 94 mila aziende che operano nel paese con un massimo di 4 dipendenti e quasi l’80% di loro dichiara meno di 5 milioni di lek, e di conseguenza sono attualmente esenti dall’imposta sugli utili. Pertanto, non si prevede che questa mossa abbia effetti rilevanti sul bilancio.

L’abolizione dell’imposta sui profitti è stata precedentemente sostenuta dalla Camera di commercio e dell’industria, poiché i cambiamenti aiuteranno le piccole imprese a superare la crisi di Covid-19.

“Anche l’iniziativa di abolire l’imposta sui profitti del 5% per le aziende con un fatturato compreso tra 5 e 14 milioni di lek all’anno deve essere accolta con favore, poiché aiuta le aziende a superare la difficile situazione creata da Covid-19”, ha affermato Alban Isteri, capo della Camera di commercio di Durazzo.

Modifiche alla legge “Sull’imposta sul reddito”

Articolo 2

Il punto 1 dell’articolo 28, “Aliquota fiscale”, è modificato come segue:

“1. L’aliquota dell’imposta sugli utili è:

0% per i contribuenti con un reddito fino a 14.000.000 di lek all’anno.

15% per i contribuenti con un reddito superiore a 14.000.000 di lek all’anno “.

Articolo 3

Questa legge entra in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella “Gazzetta ufficiale” e ne estende gli effetti dal 1 ° gennaio 2021.

Questo articolo è stato originariamente pubblicato in lingua albanese sulla rivista economica monitor.al