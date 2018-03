Albania-Kosovo: prevista attuazione punto doganale comune

Nel corso del mese di Marzo, Albania e Kosovo attueranno un accordo doganale che prevederà un unico punto di controllo nella zona di frontiera Morinë/Vërmicë.

In un’intervista a Radio Free Europe, Lulzim Rafuna, consulente del primo ministro albanese per i settori dogani e fisco, ha comunicato che il progetto è in fase di completamento:

“Il nuovo punto di controllo doveva essere inaugurato a Gennaio, ma a causa di alcuni lavori aggiuntivi richiesti dall’ufficio dell’Unione Europea a Tirana, abbiamo deciso di spostare la data per Marzo.

Sarà un confine molto moderno, che avrà un’unica finestra di controllo e che eliminerà le lunghe file per entrare in Kosovo e in Albania. I due governi stanno lavorando per armonizzare i mercati ed eliminare le procedure burocratiche non necessarie, e la creazione di questo punto doganale rientra in questa prospettiva.”

Albania e Kosovo, infatti, hanno investito miliardi di euro in infrastrutture per agevolare la cooperazione economica tra i due paesi. Una cooperazione fortemente voluta dai rappresentanti delle imprese dei due paesi, i quali ora richiederanno una ‘semplificazione’ doganale anche per il porto di Durazzo in modo da far diminuire l’esportazione dai paesi limitrofi (come la Serbia che domina il mercato kosovaro) e, di conseguenza, aumentare la potenza economica di Albania e Kosovo.

“Noi, in quanto Camera di Commercio, siamo favorevoli a qualsiasi passo che elimini le barriere che ostacolano la cooperazione tra i due paesi. Non ci può essere attività comune per le frontiere doganali se continuiamo ad avere monopoli. Se oggi andiamo al porto di Durazzo non troveremo un blocco da parte delle istituzioni, ma da società legate alla politica che rendono impossibile un miglioramento verso questa direzione.” – ha dichiarato Safet Gerxhalliu, presidente della Camera di Commercio del Kosovo.

La cooperazione economica tra Kosovo ed Albania si concentra principalmente sullo scambio di merci. Tuttavia, la cooperazione tra i due paesi sembrerebbe ancora non essere decollata a causa dei motivi sopracitati.

I dati ufficiali INSTAT evidenziano che il valore delle importazioni di prodotti che vengono importati dall’Albania supera i 99 milioni di euro, mentre il valore dei prodotti del Kosovo esportati in Albania è di soli 15 milioni di euro.