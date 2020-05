La società francese “Voltalia as” è la vincitrice dell’appalto internazionale per il parco fotovoltaico di Karavasta al prezzo di 24,89 euro per megawatt.

Il primo ministro Edi Rama lo ha descritto come una buona giornata per l’economia albanese perché è un sistema di investimenti esteri con oltre 100 milioni di euro che vengono investiti nel campo dell’energia.

“Sono molto contento che dopo un breve periodo di tempo siamo riusciti a finalizzare questo processo, tenendo conto anche di questo momento particolare a seguito dell’epidemia che ha portato molte sospensioni e ritardi nel processo della competizione.

Sono lieto che siamo in grado di vedere concretamente il completamento di un grande sforzo, per aprire una nuova pagina nella storia del sistema energetico. Parliamo di un investimento estero di oltre 100 milioni di euro è sarà un progetto che realizzerà un’azienda di fama internazionale, il primo investimento di questa natura, nel campo dell’energia solare.

Questa è una giornata molto positiva per l’Albania. Entro il 2050, il fabbisogno di energia nel mondo sarà triplicato. Questo è il parco più grande della regione. Per noi è l’inizio di un processo, in cui prevediamo la crescita di queste capacità.

L’offerta è stata fantastica, lontana da qualsiasi previsione, superando le nostre aspettative. Mi auguro che il cantiere possa essere aperto in autunno.” ha detto Rama