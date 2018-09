Albania, l’Euro riacquista valore con la fine della stagione estiva

L’Euro ha chiuso la settimana raggiungendo il valore di scambio di 126.5 lek, ovvero il valore più alto dal 12 Giugno ad oggi, secondo i dati ufficiali della Banca d’Albania.

Fatta eccezione per la giornata di mercoledì, la moneta europea è andata in rialzo per dodici giorni consecutivi. Situazione diversa, invece, per il dollaro, che ieri veniva scambiato a 108.69 lek, 0.1 lek in meno rispetto al giorno precedente.

Gli esperti del settore affermano che il rafforzamento dell’euro è dovuto soprattutto al termine della stagione estiva. La fine di Agosto e l’inizio di Settembre, infatti, coincidono con le ripartenze degli emigrati albanesi e con il calo del flusso turistico, facendo sì che l’offerta dell’euro nel mercato si abbassi aumentandone nello stesso tempo il valore.

Tuttavia, c’è da dire che anche a metà Agosto la discesa del valore dell’euro si era interrotta, nonostante l’aumento di offerta nel mercato; questo grazie all’intervento della Banca d’Albania, che è intervenuta sul mercato per non far abbassare ulteriormente il valore della moneta europea. Non a caso, il valore più basso con il quale veniva scambiato l’Euro ad Agosto era di 125.38 lek.

Dall’inizio di Giugno, quando l’euro è sceso a 124.17 lek – dai 134 lek con il quale veniva scambiato agli inizi di Gennaio – la Banca d’Albania ha attuato un programma ‘speciale’ per prevenire il crollo del valore della moneta europea nel paese.

Dopo la grande discesa iniziale, il valore dell’Euro si è stabilizzato sui 126 lek. Come sostengono gli esperti, da qui in avanti sarà difficile prevedere quale sarà il valore effettivo dell’Euro. Negli ultimi due anni il suo valore è stato influenzato da fattori non abituali nel rapporto domanda-offerta; ad esempio, le entrate informali della moneta europea che non hanno fatto altro che rafforzare, e di non poco, la moneta locale.

In linea teorica, ci si aspetta che il valore dell’euro aumenti nelle prossime settimane, anche se nel caso si dovesse iniziare con la costruzioni delle torri a Tirana, gli esperti sostengono che l’offerta nel mercato della moneta aumenterebbe.