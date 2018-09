Sbarca in Albania il gigante italiano dei call center Comdata

Il gruppo finanziario italiano, Comdata, una delle compagnie di call center più importanti del bel paese, è entrato ufficialmente nel mercato albanese, acquistando una delle compagnie di Sestante Holding.

Quest’ultima in Albania gestisce tre attività: Intercom Data Service (IDS), We Web e CC Tirana e ha in totale circa 2500 dipendenti, secondo le fonti ufficiali. Inizialmente, è stato venduto a Comdata l’85% di CC Tirana, a cui seguirà presto la vendita di Intercom Data Service.

IDS è uno degli operatori più grandi nel paese con più di 2000 dipendenti. Nel bilancio del 2017 la compagnia ha fatto registrare un aumento dei ricavi del 14%, su 23 milioni di euro totali. We Web, invece, fondata nel Maggio del 2016, ha triplicato nel 2017 i suoi ricavi arrivando a circa 2,5 milioni di euro.

La più recente è CC Tirana, fondata ad Aprile di quest’anno, e che offre servizi di call center e contact center.

“L’ingresso di Comdata è una notizia molto importante per il settore lavorativo in Albania. Aiuterà sicuramente a far rimanere il settore dei call center, un settore di guadagno. Il mio gruppo ora si focalizzerà maggiormente nel mercato del marketing digitale e nel fondare nuove compagnie tecnologiche e di informazione per il mercato estero.

In più, penso che ci sarà un buon futuro per chi esporterà il settore di questi servizi, come anche per il turismo, che deve essere pubblicizzato come il grande motore dell’economia albanese. ” – ha affermato per la rivista economica Monitor Agron Shehaj, fondatore di Intercome Data Service.

Comdata

Si prevede che Comdata crei in Albania circa 3000 posti di lavori e nel caso il futuro sarà positivo come ci si aspetta, questa cifra potrebbe salire addirittura a 10.000.

Comdata Group è un gruppo industriale multinazionale che opera nel settore dei servizi per le imprese e nell’assistenza del cliente. Dal 2011, l’impresa ha avviato un processo di allargamento al di fuori dei confini italiani: oggi il gruppo Comdata è presente in ben 16 paesi, offrendo servizi in ben 23 lingue diverse e avendo circa 78.000 dipendenti in 78 centri operativi.