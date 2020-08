La Banca Mondiale ha reso noto di aver approvato un finanziamento di 15 milioni di euro destinato all’Albania, per aiutare il paese a prevenire, rilevare e reagire alla pandemia COVID-19 rafforzando il sistema nazionale di salute pubblica.

In risposta alla richiesta del governo albanese, il programma fornirà un supporto immediato per aiutare l’Albania a limitare la trasmissione locale di COVID-19. Inoltre, garantirà uno screening di massa sulla popolazione (fornendo attrezzature per rafforzare il rilevamento dei contagi e monitorare i contatti), investimenti in attrezzature sanitarie, dispositivi di protezione per il personale medico e l’aumento del numero di letti per i reparti di terapia intensiva.

Se da una parte l’investimento della Banca Mondiale si concentra sull’immediato e sul rafforzamento della risposta di emergenza del settore sanitario albanese contro il COVID-19, dall’altra, a medio-lungo termine, sosterrà il miglioramento del sistema sanitario pubblico nazionale. Il programma anti-COVID, infatti, rafforzerà contemporaneamente i servizi sanitari di routine o riguardanti altre crisi sanitarie.

“La Banca mondiale è al fianco del popolo albanese in questa crisi senza precedenti. Vorrei elogiare lo straordinario impegno degli operatori sanitari in Albania nel salvare la vita delle persone, e incoraggiare fortemente i cittadini ad attuare il distanziamento sociale e le altre misure restrittive volte per ridurre al minimo l’impatto della pandemia.

Data l’incertezza della pandemia, il programma è progettato per essere flessibile e soddisfare i bisogni che sorgeranno, mentre di pari passo evolverà la conoscenza sul virus COVID-19.” – ha affermato Maryam Salim, manager dell’ufficio della Banca Mondiale per l’Albania.

Il gruppo della Banca Mondiale, una delle maggiori fonti di finanziamento per i paesi in via di sviluppo, sta intraprendendo azioni estese e rapide per aiutare questi paesi a rafforzare la loro risposta alla pandemia, incrementando il monitoraggio della malattia, migliorando gli interventi di sanità pubblica e aiutando il settore pubblico nel continuare a funzionare e nel mantenere operativi i posti di lavoro.