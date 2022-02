Banca Mondiale: “Il modello di crescita economica dell’Albania, dovrebbe concentrarsi su 4 pilastri principali, e più specificamente su maggiori investimenti nella formazione del capitale umano, nella produttività delle imprese, nella sostenibilità e nelle finanze pubbliche”.

Tutto è definito nel nuovo Economic Memorandum della Banca Mondiale, che stima che l’Albania sia stata gravemente colpita dagli shock economici seguiti al terremoto del 2019, oltre che dalla pandemia di COVID-19.

Secondo la Banca Mondiale, per quanto riguarda il primo pilastro, “dopo che l’attuale situazione del sistema sanitario si sarà calmata, il Paese dovrà rifocalizzarsi sui suoi obiettivi economici a lungo termine, che includono la creazione di un modello di crescita economica forte e sostenibile per migliorare il tenore di vita dei cittadini, incoraggiando così persone qualificate e di talento a rimanere in Albania.

Per colmare il divario di competenze, l’Albania dovrà orientare la propria forza lavoro da lavori poco qualificati e medi a quelli con qualifiche elevate, il che richiede il miglioramento del processo di apprendimento, la riforma del sistema universitario e lo sviluppo delle competenze che meglio si adattano alle esigenze del mercato del lavoro.

Pubblicità