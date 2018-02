18-20 Febbraio: A Tirana il Business Forum Italia-Albania

Più di 350 delegati – tra enti, istituzioni, banche ed impresse – sono arrivati dall’Italia per una ‘missione di partnership’ guidata dal sottosegretario allo sviluppo economico Ivan Scalfarotto.

Dalla giornata di domani si terrà il Forum (della durata di due giorni) sul business Italia-Albania presso l’hotel ‘Tirana International‘ riguardo le possibilità d’investimento che offre il mercato albanese.

Interverranno nel corso della mattinata oltre a Scalfarotto, il ministro dell’economia albanese Arben Ahmetaj, i presidenti di ICE e Confindustria Michele Scannavini e Vincenzo Boccia, come anche il vicepresidente dell’Associazione Bancaria Italia Guido Rosa.

Successivamente si terranno alcuni seminari incentrati sui programmi e gli strumenti di finanziamento del territorio e sui tre temi cardine del Forum: infrastrutture, energia e Green Tech, trasformazione agroalimentare.

Nel pomeriggio, invece, ci sarà una lunga sezione di incontri con 200 imprese italiane, con lo scopo di creare potenziali collaborazioni. L’ultimo giorno sarà dedicato alla visita delle compagnie e delle infrastrutture nel territorio albanese.

“Il Forum sarà la più grande iniziativa straniera che il governo italiano organizza per favorire l’internazionalizzazione delle imprese italiane e avrà un duplice scopo: in primis offrire un’opportunità straordinaria per supportare nuove attività e poi quello di consolidare la presenza di molte aziende italiane già presenti in Albania” ha dichiarato l’ambasciatore italiano in Albania Alberto Cutillo.

“Accogliamo con entusiasmo un’iniziativa di queste dimensioni organizzata dal principale partner economico dell’Albania in un anno molto importante per il futuro del paese. Sarà una grande occasione per tutti” le parole del ministro dell’Economia Arben Ahmetaj

Per altri dettagli e programma visitate la pagina http://albania2018.ice.it/