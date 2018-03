Albania, protesta contro pedaggi autostradali: scontri e feriti

Violenti scontri in Albania tra la polizia e centinaia di cittadini che hanno protestato contro l’introduzione del pedaggio sull’autostrada tra Tirana e il Kosovo.

Da qualche giorno, ogni veicolo che attraversa la galleria di Kalimashi (al confine con il Kosovo e parte della “Rruga e Kombit” – “La Via della Nazione”) dovrà pagare 5 euro. In caso di un viaggio di andata e ritorno, la somma diventerà di 10 euro. Ne avevamo già parlato in un articolo del 26 marzo.

A të duket prapë i shkrehur zoti Kryeministër?! Posted by Nisma #Thurje on Saturday, March 31, 2018

I manifestanti hanno assalito e dato alle fiamme gli sportelli. Ai lanci di sassi dei dimostranti la polizia ha risposto a colpi di manganelli. Secondo i media locali ci sono alcuni feriti tra manifestanti e forze dell’ordine. Il premier albanese Edi Rama parla di “barbara violenza”.

Dhuna barbare mbi pronën e përbashkët dhe reagimi i dhunshëm ndaj forcave të rendit në Kukës, do të marrin përgjigjen e… Posted by Edi Rama on Saturday, March 31, 2018

Il progetto iniziato dal governo socialista di Pandeli Majko e ultimato da quello di destra di Sali Berisha è costato alle finanze albanesi circa un miliardo di euro. “Circa” perché nessuno sa quanto si sia speso di preciso, poiché la maggiore opera pubblica albanese è stata costruita senza alcun progetto e senza preventivo.

Po tani që u ngrit, a të dhembi ndopak Edi? Posted by Nisma #Thurje on Saturday, March 31, 2018

Oltre 150 tir delle imprese kosovare che hanno rapporti di commercio con l’Albania hanno protestato contro l’introduzione del pedaggio sulla tratta autostradale che collega Tirana con il confine con il Kosovo.

Per i mezzi pesanti il pedaggio da pagare è di 22,5 euro, considerato troppo caro dagli imprenditori che hanno attraversato il confine con i loro automezzi vuoti proprio per dimostrare “l’impossibilità di proseguire le relazioni imprenditoriali con l’Albania”, ha dichiarato Jetmir Bytyci per i media locali, rappresentante dell’associazione delle imprese che importano dall’Albania.

Gli imprenditori del Kosovo hanno rivolto un appello alle autorità di Tirana per abbassare il valore del pedaggio, introdotto dopo che la gestione e la manutenzione della tratta è stata affidata ad un consorzio di società albanesi.