Il randagismo in Albania, domani manifestazione a Tirana. La denuncia di Striscia La Notizia

Il programma Striscia La Notizia, circa un anno fa, aveva dedicato un servizio sulla delicata situazione del randagismo in Albania.

L’inviato a Tirana, Edoardo Stoppa, girando per le strade della capitale aveva evidenziato come molto ancora deve essere fatto a riguardo, soprattutto nel sensibilizzare parte della popolazione al benessere e alla tutela degli animali.

Il servizio, infatti, mostrava come spesso molti animali vengono scaricati malamente dai furgoni per poi essere macellati direttamente in mezzo alla strada.

Il problema del randagismo

A Tirana, ovunque ci si giri, si vedono cani randagi. Ce ne sono ovunque: in mezzo alla strada, sulla spazzatura e in mezzo alle auto.

Tutto questo perché in Albania non ci sono canili pubblici, cioè in modo assoluto non esistono strutture governative che si occupino di dare un riparo a questi animali.

L’unico sistema che per anni lo stato ha utilizzato è quello di sopprimere i cani nei modi più assurdi, spesso attraverso ‘sicari’ che si avventuravano per le strade della città sparando ai randagi, senza fare alcun tipo di approfondimento prima di effettuare la carneficina. In molti hanno denunciato questa situazione che con il passare del tempo è stato parzialmente sostituita dalle sterilizzazioni.

Solo a Tirana, sostiene la portavoce dell’associazione Animal Rescue Albania, si stimano circa 10.000 cani randagi. Le condizioni di queste animali sono pessime; vengono maltrattati, abusati e non esiste una legge per la loro protezione. Questo comporta un’altra grave piaga, ovvero il combattimento tra cani. Lotte che vengono poi postate, senza alcun tipo di problema, nei social principali come Facebook.

Animal Rescue Albania

Animal Rescue Albania è un’organizzazione no profit che promuove la sensibilizzazione verso animali randagi e in cattività in tutto il paese attraverso campagne e raccolta fondi per vaccinazioni, sterilizzazioni e altri trattamenti medici necessari per questi.

Inoltre, l’associazione è in procinto di negoziare con il comune di Tirana per la costruzione di un rifugio pubblico per gli animali randagi e, soprattutto, attraverso campagne di sensibilizzazione vuole incoraggiare il governo ad adottare una legge per la tutela degli animali.

Per evitare piaghe sociali come il combattimento tra randagi o la sperimentazione su quest’ultimi.

ARA, per tutta questa serie di motivi, ha programmato una manifestazione davanti al municipio di Tirana nella giornata di domani.

Potete seguire la pagina facebook “Animal Rescue Albania” in Italia

Non è la prima denuncia di Striscia La Notizia

Non era la prima volta che Striscia La Notizia e il suo inviato Edoardo Stoppa arrivavano in Albania per denunciare situazioni di maltrattamento di animali. Sempre un anno fa, infatti, l’emittente televisiva si era recata nella zona di Valona per denunciare la condizione dei cuccioli di orso che vengono rinchiusi in gabbie minuscole per tutto il corso della loro vita.

Nel dettaglio, tramite l’ausilio di un equipe di esperti, era sta liberata una cucciola di orso che veniva usata come intrattenimento per i passanti da un ristorante. Una situazione che, per chi conosce l’Albania, risulta abbastanza frequente.