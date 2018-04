Rama si scusa con i cittadini di Kukës: non verrà attuato il pedaggio fin quando non si troverà una soluzione

In un’aula del Parlamento mezza vuota, presenziata soltanto dai suoi colleghi di partito, il primo ministro Rama ha preso parola per primo esponendo le sue scuse pubbliche sulla questione del pedaggio stradale nel tratto di confine tra Albania e Kosovo.

“Non abbiamo avuto l’intuito necessario per comprendere l’indispensabilità di spiegare la questione prima di attuare il sistema di pedaggio. Senza volerci giustificare, ho porto le mie scuse agli abitanti della zona e le porgerò ogni volta che il tema verrà trattato. Essendo la prima esperienza, non eravamo pienamente preparati” – ha dichiarato il premier.

La vittoria degli abitanti di Kukës è chiara, si aspetteranno sei mesi per identificare chi utilizza in maniera frequente quel tratto di strada:

“Nella pratica internazionale sono richiesti sei mesi dopo l’attuazione del pedaggio per prevedere cifre e flussi. Alla fine del mese di Febbraio mi sono seduto con il ministro delle finanze per affrontare questo aspetto poiché non è mai stato messo in discussione il bisogno di spiegare la questione ai cittadini.

Comunque sia, stiamo continuando in maniera intensiva per trovare una soluzione sulla questione e per fare chiarezza agli abitanti di Kukës. La nostra decisione è chiara. Non verrà attuato il sistema di pedaggio fin quando non verrà trovata la soluzione migliore per la zona.” – ha continuato Rama.

Davanti agli applausi del suo gruppo parlamentare, il primo ministro Edi Rama ha fatto una coraggiosa promessa:

“Opteremo per la soluzione necessaria per tutti, senz’altro nel partenariato pubblico-privato sarà il privato a mettere sul tavolo i soldi. Ai cittadini di Kukës prometto la costruzione della strada e l’aeroporto; in primis la strada e poi l’aeroporto, entrambe entro la fine di quest’anno.” – ha concluso Rama.

All’inizio della sessione parlamentare il capo dell’assemblea, Gramoz Ruçi, ha dichiarato che la richiesta anticipata dai media e firmata da tutti i leader dell’opposizione riguardante lo spostamento della sessione parlamentare alle ore 18:00, è arrivata in aula 15 minuti dopo l’inizio della sessione; la richiesta è andata poi ai voti dove la maggioranza socialista ha votato per il no proseguendo in questo modo la sessione parlamentare appena iniziata.

Leggi anche