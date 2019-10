Nella conferenza stampa tenuta ieri, il premier Edi Rama si è anche espresso sul caso di Alvin, il bambino albanese nel campo profughi in Siria la cui storia è diventata pubblica grazie alla trasmissione televisiva “Le Iene”.

Il presidente del consiglio albanese ha evidenziato come sia stata preparata l’intera infrastruttura necessaria per il loro trasporto e un piano specifico di misure per il loro trattamento in seguito in Albania.

Le dichiarazioni di Rama

“Prima di entrare nella questione del Consiglio Europeo, desidero condividere con tutti una preoccupazione per il campo profughi in Siria; dal servizio delle Iene si intuisce che l’intera questione del ragazzo minorenne dipende semplicemente dalla volontà della nostra ambasciata in Turchia o dall’ambasciatore, ma non è la verità.

La verità è che da qualche tempo ho emesso un ordine, che non possiamo condividere con coloro che hanno legami con le persone, le famiglie e gli individui che si trovano in quel territorio, a causa del coinvolgimento degli uomini in un’altra guerra in funzione dell’ISIS.

La mia preoccupazione è stata la necessità di accedere in questi campi, dove ci sono anche moltissime donne e bambini. In collaborazione con i nostri partner americani abbiamo sviluppato un intero processo di identificazione. Tirarli fuori da questi campi non è possibile attraverso ambasciate e ambasciatori, poiché l’accesso è complicato e necessita di una coordinazione con i partner.

Ho comunicato anche con il papà del bambino chiarendoli che non è una questione che dipende da noi e dalle nostre strutture diplomatiche, poiché non si tratta di un classico campo profughi. I giornalisti possono entrare senza problemi in questi campi.

La situazione ora lì si è complicata. Il nostro focus è sempre stato sulle donne e i minorenni, e – in collaborazione con i partner – siamo riusciti a raccogliere non poche informazioni, ad organizzare contatti e un piano per tirarli fuori dai campi, come è stata preparata l’intera infrastruttura necessaria per il loro trasporto e un piano specifico di misure per il loro trattamento in seguito in Albania.” – ha dichiarato Rama.

La storia di Alvin

Nel 2014 la madre, radicalizzata, aveva preso Alvin e lo aveva portato dall’Italia nei territori controllati dall’Isis. Da allora il padre, Beisha, non vede più suo figlio.

Tre mesi fa la svolta: la Croce rossa internazionale manda al padre una lettera di Alvin che gli chiede di riportarlo a casa. Con l’aiuto delle autorità curde, la troupe giornalistica di Luigi Pelazza assieme al padre riesce a entrare nel campo, dove vivono anche i figli e le mogli dei miliziani dell’Isis.

Dopo una lunghissima attesa, padre e figlio sono finalmente riuniti. Adesso il problema è capire come riportare Alvin in Italia. La sua famiglia, tramite un comunicato stampa trasmesso ieri ai giornali albanesi, ha espresso fiducia nel lavoro delle autorità.