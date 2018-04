Da più di 24 ore, presso la sede centrale della polizia a Tirana, va avanti la protesta di molti cittadini che richiedono il rilascio dei 23 manifestanti arrestati per gli scontri e i disordini avvenuti sabato a Kukës.

Nelle ultime ore, ai cittadini, si sono aggiunti anche i deputati del partito democratico, il principale partito d’opposizione.

Inizialmente i protestanti erano proprio sul marciapiede antistante al commissariato di polizia ma, successivamente, proprio la polizia ha ordinato lo spostamento in strada per permettere ai normali cittadini di transitare in quel tratto di marciapiede; di conseguenza, il traffico in strada è bloccato ormai da ore.

Nel frattempo l’istituzione legislativa popolare (‘l’avvocato del popolo’) si è preoccupata di ispezionare le stanze dove i manifestanti arrestati sono stati detenuti: hanno chiesto, inoltre, alle autorità di polizia di fornire cibo e trattamenti sanitari ai detenuti per evitare di classificare la loro condizione come trattamento inumano.

La protesta nel fine settimana è degenerata in duri scontri con la polizia. I manifestanti hanno lanciato sassi contro le forze dell’ordine, schierate di fronte ai caselli del pedaggio, e successivamente hanno tentato di aprirsi un varco nel cordone.

Le unità antisommossa hanno risposto a colpi di manganello, per poi ritirarsi. I dimostranti hanno successivamente assalito i caselli che sono prima stati dati alle fiamme e poi completamente distrutti.

La denuncia del consiglio comunale di Kukës

I consiglieri comunali di Kukës hanno fatto causa a procuratori e agenti di polizia per aver emesso ed eseguito l’arresto dei 23 manifestanti. L’accusa è di aver commesso quattro reati:

Il non aver rispettato il diritto alla libertà (articolo 110)

Abuso di potere (articolo 248)

Condotta di azioni arbitrarie (articolo 250)

Il non aver imposto misure adeguate per porre fine ai fatti (articolo 251)

I metodi per porre fine alla protesta dei cittadini, continua l’accusa, sono stati condotti con metodi che caratterizzano gli stati totalitari, in violazione di tutti gli standard e i principi sanciti nella Costituzione.

Per il consiglio municipale di Kukës i mandati di arresto sono stati emessi dal procuratore di Kukës con un atto non imparziale. Senza necessità di interventi urgenti, l’esecuzione degli arresti sarebbe dovuto essere eseguita nella fascia orario 07:00-20:00:

“L’ingresso negli appartamenti nel cuore della notte, in un momento in cui i parenti di tutti i detenuti dormivano e in cui non ponevano alcun rischio sociale, contribuisce all’abuso di potere dei pubblici ministeri e della Polizia di Stato” – si legge nel comunicato.

I consiglieri del municipo di Kukës ritengono che i cittadini abbiano protestato per giuste ragioni, contro ‘un’ingiustizia del governo’, e per questo motivo hanno distrutto i caselli deputati al pedaggio della tariffa autostradale.

La prossima manifestazione è stata programmata per sabato prossimo alle ore 12:00